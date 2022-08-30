Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Патрик Кутроне продолжит карьеру в Серии В
Итальянец вернулся на родину
Фото: comofootball.com
Нападающий Патрик Кутроне вернулся на родину. 24-летний итальянец перешел из "Вулверхэмптона" в клуб итальянской Серии В "Комо", сообщает пресс-служба команды.
Контракт форварда с новым клубом рассчитан до лета 2025 года. Другие детали сделки не афишируются. Патрик является уроженцем города Комо и начинал заниматься футболом именно в этом клубе.
Напомним, Кутроне перешел в "Вулвергемптон" в 2019 году из "Милана", но так и не смог себя зарекомендовать. В минувшем сезоне Кутроне на правах аренды выступал за "Эмполи", отметившись 3 голами и 1 ассистом в 31 матче во всех турнирах
È tornato a casa! Como 1907 è lieta di annunciare l'ingaggio dell'attaccante Patrick Cutrone dal Wolverhampton con un contratto triennale ????⚪— Como1907 (@Como_1907) August 29, 2022
➡ https://t.co/Tw8QzkczyU#como #Cutrone #calcio #serieb pic.twitter.com/TcdeaKm1G5
Популярное сейчас
- Снигур сенсационно выбила Халеп из US Open
- Страшно смотреть. Как сейчас выглядит форвард Дортмунда, борющийся с опухолью яичка. ФОТО
- Цыганык - про несостоявшийся телепул: Есть претензии? Идите в клубы. А бросаться дерьмом недопустимо
- Динамо сыграет с Зарей, дерби для Миколенко, экзамен для Зинченко. Расписание футбола 29 августа - 4 сентября
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО