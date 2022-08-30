Патрик Кутроне продолжит карьеру в Серии В

Нападающий Патрик Кутроне вернулся на родину. 24-летний итальянец перешел из "Вулверхэмптона" в клуб итальянской Серии В "Комо", сообщает пресс-служба команды.

Контракт форварда с новым клубом рассчитан до лета 2025 года. Другие детали сделки не афишируются. Патрик является уроженцем города Комо и начинал заниматься футболом именно в этом клубе.

Напомним, Кутроне перешел в "Вулвергемптон" в 2019 году из "Милана", но так и не смог себя зарекомендовать. В минувшем сезоне Кутроне на правах аренды выступал за "Эмполи", отметившись 3 голами и 1 ассистом в 31 матче во всех турнирах