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Патрик Кутроне продолжит карьеру в Серии В

Италия
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Итальянец вернулся на родину

Патрик Кутроне продолжит карьеру в Серии В

Фото: comofootball.com

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Нападающий Патрик Кутроне вернулся на родину. 24-летний итальянец перешел из "Вулверхэмптона" в клуб итальянской Серии В "Комо", сообщает пресс-служба команды.

Контракт форварда с новым клубом рассчитан до лета 2025 года. Другие детали сделки не афишируются. Патрик является уроженцем города Комо и начинал заниматься футболом именно в этом клубе.

Напомним, Кутроне перешел в "Вулвергемптон" в 2019 году из "Милана", но так и не смог себя зарекомендовать. В минувшем сезоне Кутроне на правах аренды выступал за "Эмполи", отметившись 3 голами и 1 ассистом в 31 матче во всех турнирах

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В статье: Комо (Италия) Патрик Кутроне
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Источник:
comofootball.com

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