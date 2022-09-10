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Тьяго Мотта возглавит клуб Серии А

Италия
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На специалиста возлагают большие надежды

Тьяго Мотта возглавит клуб Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный директор "Болоньи" Клаудио Фенуччи сообщил о том, что итальянский специалист Тьяго Мотта на следующей неделе возглавит клуб.

"Тренером первой команды с понедельника будет Тьяго Мотта.

Мы определяем последние нюансы контракта, но теперь я могу придать ему официальный статус", - сказал Фенуччи.

Ранее со своего поста был уволен сербский специалист Синиша Михайлович. В первых пяти турах нового сезона Серии А под его руководством "Болонья" набрала три очка.

Тиаго Мотта с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский "Дженоа", а в сезоне-2021/2022 — "Специю".

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В статье: Тиаго Мотта Болонья Синиша Михайлович
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