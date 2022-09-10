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Тьяго Мотта возглавит клуб Серии А
На специалиста возлагают большие надежды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный директор "Болоньи" Клаудио Фенуччи сообщил о том, что итальянский специалист Тьяго Мотта на следующей неделе возглавит клуб.
"Тренером первой команды с понедельника будет Тьяго Мотта.
Мы определяем последние нюансы контракта, но теперь я могу придать ему официальный статус", - сказал Фенуччи.
Ранее со своего поста был уволен сербский специалист Синиша Михайлович. В первых пяти турах нового сезона Серии А под его руководством "Болонья" набрала три очка.
Тиаго Мотта с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский "Дженоа", а в сезоне-2021/2022 — "Специю".
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