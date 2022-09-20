Каннаваро возглавит Беневенто из Серии В

Бывший защитник сборной Италии, "Реала" и "Ювентуса", обладатель Золотого мяча Фабио Каннаваро в скором времени возглавит "Беневенто" из Серии В, сообщает gianlucadimarzio.com.

Итальянский специалист подпишет соглашение на два года. О соглашении будет объявлено завтра, а уже во второй половине дня он проведет первую тренировку.

Последним местом работы Фабио был китайский "Эвергранд", в котором он проработал до сентября прошлого года.

После 6 туров Серии B "Беневенто" набрал 7 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.