Одноклубник Малиновского выбыл из строя на несколько недель из-за травмы

Защитник "Аталанты" Рафаэл Толой получил повреждение в матче 8-го тура Серии А против "Фиорентины" (1:0).

В ходе медосмотра у 31-летнего футболиста диагностировали растяжение бицепса бедренной кости. В заявлении клуба говорится, что за его состоянием будут следить ежедневно, но медицинский персонал не уверен, когда они смогут вернуть Толоя в свое распоряжение.

Учитывая характер травмы, восстановление, скорее всего, займет около двух-трех недель.

В нынешнем сезоне Толой отыграл 8 матчей за "Аталанту" и отметился одним забитым мячом.