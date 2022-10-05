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Одноклубник Малиновского выбыл из строя на несколько недель из-за травмы

Италия
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У футболиста растяжение бицепса бедренной кости

Одноклубник Малиновского выбыл из строя на несколько недель из-за травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Аталанты" Рафаэл Толой получил повреждение в матче 8-го тура Серии А против "Фиорентины" (1:0).

В ходе медосмотра у 31-летнего футболиста диагностировали растяжение бицепса бедренной кости. В заявлении клуба говорится, что за его состоянием будут следить ежедневно, но медицинский персонал не уверен, когда они смогут вернуть Толоя в свое распоряжение.

Учитывая характер травмы, восстановление, скорее всего, займет около двух-трех недель.

В нынешнем сезоне Толой отыграл 8 матчей за "Аталанту" и отметился одним забитым мячом.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Рафаэл Толой
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Источник:
atalanta.it

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