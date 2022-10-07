  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. СМИ: Франк Рибери расторгнет контракт с Салернитаной и завершит карьеру
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Франк Рибери расторгнет контракт с Салернитаной и завершит карьеру

Италия
(1 голосов)

Футбольное приключение француза подошло к концу

СМИ: Франк Рибери расторгнет контракт с Салернитаной и завершит карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Салернитаны" Франк Рибери намерен расторгнуть контракт с клубом и завершить игровую карьеру. Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

Отмечается, что 39-летний француз планирует остаться в клубе на другой должности.

Рибери перешел в "Салернитану" летом 2021 года, а в мае этого года подписал новое соглашение - до июня 2023. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в двух матчах - 36 минут в Серии А против "Ромы" (0:1) и 60 минут в Кубке Италии с "Пармой" (0:2).

Франк известен по выступлениям за "Баварию". В составе немецкого клуба он 9 раз становился чемпионом Германии, а также выигрывал Лигу чемпионов в 2013 году. Кроме того, он также выступал за французские "Брест", "Мец", "Марсель", а также защищал цвета турецкого "Галатасарая" и итальянской "Фиорентины".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франк Рибери Салернитана
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Gianluca di Marzio

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде