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СМИ: Франк Рибери расторгнет контракт с Салернитаной и завершит карьеру
Футбольное приключение француза подошло к концу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Салернитаны" Франк Рибери намерен расторгнуть контракт с клубом и завершить игровую карьеру. Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.
Отмечается, что 39-летний француз планирует остаться в клубе на другой должности.
Рибери перешел в "Салернитану" летом 2021 года, а в мае этого года подписал новое соглашение - до июня 2023. В нынешнем сезоне он принял участие лишь в двух матчах - 36 минут в Серии А против "Ромы" (0:1) и 60 минут в Кубке Италии с "Пармой" (0:2).
Франк известен по выступлениям за "Баварию". В составе немецкого клуба он 9 раз становился чемпионом Германии, а также выигрывал Лигу чемпионов в 2013 году. Кроме того, он также выступал за французские "Брест", "Мец", "Марсель", а также защищал цвета турецкого "Галатасарая" и итальянской "Фиорентины".
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