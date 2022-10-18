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40-миллионный новичок Ювентуса выбыл на три недели из-за травмы

Италия
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Глейсон Бремер угодил в лазарет команды

40-миллионный новичок Ювентуса выбыл на три недели из-за травмы

Фото: juventus.com

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Защитник "Ювентуса" Глейсон Бремер получил травму в матче 10-го тура чемпионата Италии против "Торино" (1:0).

Пресс-служба туринского клуба сообщила, что 25-летний бразилец повредил подколенное сухожилие левой ноги. Ожидается, что для полного восстановления футболисту понадобится примерно 20 дней.

Напомним, этим летом Бремер перешел в "Ювентус" из "Торино" за 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне Глейсон отыграл 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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В статье: Ювентус (Турин) Глейсон Бремер
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Источник:
juventus.com

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