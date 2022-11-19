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Интер хочет приобрести Маркуса Тюрама зимой

Италия
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Боруссия Менхенгладбах отпустит форварда за 10 млн евро

Интер хочет приобрести Маркуса Тюрама зимой

Фото: Vocal Media

UA-Футбол
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Миланский "Интер" заинтересован в приобретении французского форварда "Боруссии" Менхенгладбах Маркуса Тюрама. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, контракт игрока истекает уже предстоящим летом.

Согласно информации медиа, "Интер" намерен предпринять попытку купить Тюрама уже в этом январе. Дабы летом, когда тот станет свободным агентом, не соревноваться за игрока с другими клубами.

Издание называет сумму, за которую Гладбах готов расстаться с Маркусом уже в январе – 10 миллионов евро. Помимо "Интера", Тюрам также интересен мюнхенской "Баварии".

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Интер (Милан) Маркус Тюрам
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