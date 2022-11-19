Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер хочет приобрести Маркуса Тюрама зимой
Боруссия Менхенгладбах отпустит форварда за 10 млн евро
Фото: Vocal Media
Миланский "Интер" заинтересован в приобретении французского форварда "Боруссии" Менхенгладбах Маркуса Тюрама. Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, контракт игрока истекает уже предстоящим летом.
Согласно информации медиа, "Интер" намерен предпринять попытку купить Тюрама уже в этом январе. Дабы летом, когда тот станет свободным агентом, не соревноваться за игрока с другими клубами.
Издание называет сумму, за которую Гладбах готов расстаться с Маркусом уже в январе – 10 миллионов евро. Помимо "Интера", Тюрам также интересен мюнхенской "Баварии".
Популярное сейчас
- Катар – Эквадор. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча-открытия ЧМ-2022
- Хорошо ли вы помните Чемпионат мира 2018 года? Квиз
- The New York Times: Россия, вероятно, использовала против Украины запас ракет, которые держала для войны с НАТО
- Топ клуб Лиги 1 постарается подписать Малиновского в зимнее трансферное окно
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам