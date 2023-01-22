Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Сампдория увязает все глубже, Удинезе пользуется наказанием Ювентуса
0:1 в Генуе
Серия А. 19-й тур Генуя. "Луиджи Феррарис" "Сампдория" - "Удинезе" 0:1 Гол: Эхизибе 88 "Удинезе" уже заснул во второй четверти турнирной таблицы, далековато, в девяти очках от Еврокубковой зоны. Но наказание "Ювентуса" вывело "зебретте" в эту зону. Всего на полтора дня, до того, как "Торино" вчера переиграл "Фиорентину". Нужно было продемонстрировать способность вернуться немедленно. "Сампдории" же после трех очков в семи турах и победы "Вероны" в субботу нужно было демонстрировать способность бороться за выживание. Игра разделялась на живые отрезки с опасными моментами и совершенно сонные. Габбьядини начал выходом на Сильвестри под острым углом, Джуричич - по центру. В первом случае вратарь гостей отбил, во втором игрок атаки не попал. Несколько опасных прострелов "Сампдории" чуть не замкнули. Затем уже вратарю хозяев Аудеро пришлось выигрывать дуэли у Бекао и Удоджи. А забил правый латераль Эхизибе, после попытки "стенки" и отскока от Винкса. После десяти матчей лиги подряд без побед "Удинезе" наконец-то одерживает такую и возвращается на седьмое место. Которое ведёт в Лигу Конференций. А "Сампдория" остаётся на предпоследнем, с одной победой и семью поражениями в последних восьми матчах, в семи из которых ещё и не забивала.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- "Обман и манипуляции". Минобороны отреагировало на обвинения в хищении миллиардов гривен на закупках продовольствия
- Мудрик стал третьим украинским футболистом, который набрал один миллион подписчиков в Инстаграм
- Суперкубок Италии. Милан - Интер 0:3. Кубковый король
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн