Серия А. Сампдория увязает все глубже, Удинезе пользуется наказанием Ювентуса

Серия А. 19-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

: Эхизибе 88

"Удинезе" уже заснул во второй четверти турнирной таблицы, далековато, в девяти очках от Еврокубковой зоны. Но наказание "Ювентуса" вывело "зебретте" в эту зону. Всего на полтора дня, до того, как "Торино" вчера переиграл "Фиорентину". Нужно было продемонстрировать способность вернуться немедленно. "Сампдории" же после трех очков в семи турах и победы "Вероны" в субботу нужно было демонстрировать способность бороться за выживание.

Игра разделялась на живые отрезки с опасными моментами и совершенно сонные. Габбьядини начал выходом на Сильвестри под острым углом, Джуричич - по центру. В первом случае вратарь гостей отбил, во втором игрок атаки не попал. Несколько опасных прострелов "Сампдории" чуть не замкнули. Затем уже вратарю хозяев Аудеро пришлось выигрывать дуэли у Бекао и Удоджи. А забил правый латераль Эхизибе, после попытки "стенки" и отскока от Винкса.

После десяти матчей лиги подряд без побед "Удинезе" наконец-то одерживает такую и возвращается на седьмое место. Которое ведёт в Лигу Конференций. А "Сампдория" остаётся на предпоследнем, с одной победой и семью поражениями в последних восьми матчах, в семи из которых ещё и не забивала.