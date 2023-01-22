Коваленко сыграл 35 минут против Ромы

Украинский полузащитник "Специи" Виктор Коваленко получил игровое время во втором тайме матча против "Ромы".

Игрок появился на поле на 55-й минуте. За время, которое ему отвел тренер, хавбек 30 раз прикоснулся к мячу, как всегда почти не ошибался в передачах (91%), выполнил по одной фланговой (неудачно) и длинной (точная) передачам, выиграл два единоборства на земле и четыре раза потерял мяч.

По оценкам сайта Sofascore, Коваленко стал худшим игроком своей команды среди выходивших на замену.