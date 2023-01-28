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Фиорентина подписала вингера сборной Хорватии

Италия
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Из "Вольфсбурга"

Фиорентина подписала вингера сборной Хорватии

Twitter ACF Fiorentina

Новина українською

Официальный сайт "Фиорентины" объявил о трансфере вингера "Вольфсбурга" Иосифа Брекало.

Детали трансфера и контракта пока не известны.

В этом сезоне 24-летний хорват провел 7 матчей, в которых записал на свой счет 2 голевых передачи.

Иосиф уже выступал в Серии А – прошлый сезон Брекало провел в аренде в "Торино". В составе "быков" фланговый нападающий отыграл 33 поединка, в которых забил 7 мячей и оформил 2 ассиста.

У игрока есть опыт выступлений за национальную сборную Хорватии – 33 матча.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Вольфсбург Йосип Брекало
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Источник:
acffiorentina.com

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