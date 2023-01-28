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Фиорентина подписала вингера сборной Хорватии
Из "Вольфсбурга"
Twitter ACF Fiorentina
Официальный сайт "Фиорентины" объявил о трансфере вингера "Вольфсбурга" Иосифа Брекало.
Детали трансфера и контракта пока не известны.
В этом сезоне 24-летний хорват провел 7 матчей, в которых записал на свой счет 2 голевых передачи.
Иосиф уже выступал в Серии А – прошлый сезон Брекало провел в аренде в "Торино". В составе "быков" фланговый нападающий отыграл 33 поединка, в которых забил 7 мячей и оформил 2 ассиста.
У игрока есть опыт выступлений за национальную сборную Хорватии – 33 матча.
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