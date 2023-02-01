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Рома подписала защитника Лидса Диего Льоренте

Италия
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Усиление под борьбу за топ-4

Рома подписала защитника Лидса Диего Льоренте

Фото: asroma.com

Новина українською

"Рома" объявила о подписании защитника "Лидса" Диего Льоренте. 29-летний испанец будет выступать за "римлян" до конца сезона.

В соглашении прописана опция выкупа по завершению аренды. Диего Льоренте будет выступать в "Роме" под 14-м номером.

Льоренте – воспитанник "Реала". Он находился в структуре клуба до лета 2017-го, когда перешел в "Сосьедад" за 11 миллионов евро. В 2020-м фуллбек перешел в "Лидс" за 20 миллионов евро.

В этом сезоне он провел за "белых" 13 матчей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

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В статье: Рома (Рим) Лидс Юнайтед Диего Льоренте
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Источник:
asroma.com

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