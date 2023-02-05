Ровно через год после решающего дерби. Интер - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 05.02.2023

Пятого февраля 2022-го года состоялось Миланское дерби, изменившее судьбу сезона. "Интер" подходил к нему с преимуществом в четыре очка, в гораздо лучшей форме, чем "Милан" и вокруг говорили о "плюс семь". Но проиграл, подпустил соперника к "плюс один" и в итоге проиграл Скудетто. Ныне о Скудетто речи нет, но, возможно, противостояние ещё острее. Поскольку обе страшно боятся остаться без Лиги Чемпионов. Пятое февраля вновь станет судьбоносным?

5 февраля. 21:45. Серия А. 21-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Милан"

Главный арбитр: Давиде Масса

# КОМАНДА И В Н П О 1 Наполи 20 17 2 1 53 2 Рома 21 12 4 5 40 3 Интер 20 13 1 6 40 4 Лацио 20 11 5 4 38 5 Аталанта 21 11 5 5 38 6 Милан 20 11 5 4 38

"Интер"

Ныне разрыв между соперниками меньше, чем тогда (два очка). Но в игровой форме - гораздо больше, и вновь в пользу "Интера". "Нерадзурри" вовсе не идеальны в 2023-ем году. Потеряли победу в Монце в добавленное время, выглядя совершенно несбалансированно, с трудом дожали "Парму" из Серии Б в Кубке в овертайме и "Верону" и "Кремонезе" из зоны вылета Серии А. Против последнего неделю назад пришлось совершать камбек. А две недели назад проиграли дома "Эмполи".

Параллельно им пришлось заниматься ситуацией вокруг Милана Шкриньяра, желавшего уйти в январе. Против "Эмполи" словак получил красную карточку на сороковой минуте сразу после заявлений своего агента о желании уйти немедленно. Болельщики теперь очень злы на него и неизвестно, как встретят сегодня после двух матчей, в которых не играл. А Симоне Индзаги уже объявил, что капитаном Милан больше не будет.

Вместе с тем, страсти вокруг него имеют все шансы улечься до лета, поскольку Индзаги верит в его профессионализм. А команда в целом набрала немало очков даже в матчах, в которых выглядела слабо. В главных же выглядела очень мощно, организованно. Чётко перекрыла и переиграла "Наполи", нанеся ему единственное поражение в лиге, "Аталанту" в Кубке, до встречи с ней забившую 22 мяча в шести матчах (по 1:0). А в Суперкубке раздавила "Милан" - 3:0.

"Милан"

Для "Милана" то поражение стало лишь этапом в свободном падении. Он начал год 2:1 над "Салернитаной", но затем пропустил два гола от "Ромы" после 86-ой минуты (2:2) и покатился. Вылетел из Кубка дома от "Торино", хотя 50 минут играл в численном большинстве, еле спасся в Лечче с 0:2 на 2:2, получил те 0:3, затем сразу же - 0:4 в лиге от "Лацио" и сразу же - 2:5 от "Сассуоло" в лиге дома. 1, 2, 3, 4, затем пять пропущенных. 18 за месяц.

Ныне в стане чемпиона царит отвратительная атмосфера. Которую ещё больше накалил январь без действий на трансферном рынке. Атмосфера развала. Давление болельщиков и руководства бешеное. Даже возникают слухи, что в случае невыхода в Лигу Чемпионов клуб покинет не только Стефано Пиоли, но и Паоло Мальдини. Тем временем тренер отменил выходной. Но заявляет, что игроки сплочены, а пропускает команда из-за неудачных эпизодов. Слишком много эпизодов.

Сегодня оба тренера говорят прежде всего об осторожной внимательной игре, о сохранении баланса. "Милан" собирается перейти на игру с тремя опорниками, то есть подает сигнал отхода в оборону. Но и "Интер" не настолько уверен в себе, опасается разъяренного соперника, помнит, что в дерби часто побеждает тот, кто кажется аутсайдером. Да и в целом на этот раз Пиоли вполне может оказаться прав. В дерби почти всегда качели и часто решают эпизоды.

Кадры

Индзаги заявил, что Шкриньяр вполне может вернуться стартовый состав. Если нет - Дармиан очень чётко отыграл там против "Аталанты". Да ещё и забил, завершив красивую комбинацию. Последний также кандидат на правый фланг вместо бледного сейчас Думфриза. Де Фрай вряд ли подвинет Ачерби или Бастони. Димарко точно никто не подвинет. Он отыграл блестяще в Суперкубке и вообще в отличной форме.

В центре поля должны остаться Чалханоглу, Барелла и Мхитарян, хотя Марцело Брозович наконец-то вернулся в заявку. В атаке вылетел Корреа, добавляет, набирает форму Лукаку, но Джеко и Лаутаро Мартинес в отличной форме и идеально взаимодействуют. Оба, в частности, забили соседям в Суперкубке.

"Милан" должен перейти на 4-3-3. Даже несмотря на травму одного из лидеров центра поля Беннасера. Только неясно, кто будет третьим опорником. К Тонали и Круничу может присоединиться Побега, Вранкс или даже Мессиас. Бразильского атакующего полузащитника наигрывали на неделе, но его выход на совершенно незнакомой позиции в таком матче точно станет шоком. Возможен даже переход на 3-4-3, хотя ведущих защитников также не хватает - Томори вылетел.

Оливье Жиру против "Сассуоло" прервал серию из шести матчей без голов. Рафаэль Леау хочет отвлечься от проблем с продлением контракта и забить или ассистировать после трех провальных матчей. Первый выиграл дерби год назад дублем, второй дублем выиграл дерби в первом круге в сентябре. Ориги забил красивым ударом "Сассуоло" и набирает форму.

Особое внимание - на вратаря Татарушану. Его обвиняют в таком большом количестве пропущенных. Как в плане непосредственно сейвов, которых в лиге в 2023-ем году всего 27 процентов (то есть он пропускает 73 процента из ударов в створ), так и в плане руководства обороной.

"Интер": Онана, Шкриньяр, Ачерби, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Джеко, Лаутаро Мартинес

"Милан": Татарушану, Калабрия, Кьер, Калулу, Эрнандес, Тонали, Крунич, Побега, Салемакерс, Жиру, Леау

Статистика

Сегодня состоится 178-ое Миланское дерби в Серии А. "Интер" выиграл 67, "Милан" - 54 (56 ничьих) — ни одной другой команде "россонери" не проиграли больше матчей в высшем дивизионе (67, наравне с "Ювентусом")

"Милан" выиграл два последних дерби в Серии А и может выиграть три подряд впервые с ноября 2002-го года по февраль 2004-го (четыре подряд)

После победы со счетом 3:2 в первом круге "Милан" может выиграть обе встречи в Серии А против "Интера" за сезон впервые после сезона 2010/11

"Интер" проиграл два последних домашних дерби Серии А против "Милана" (оба 1:2), столько же поражений, сколько было в предыдущих 16-ти таких (11 побед, три ничьи)

Ни одна из команд не пропустила меньше домашних голов, чем "Интер" в Серии А в этом сезоне (пять, наравне с "Ромой"). Кроме того, только "Наполи" (28) набрал больше очков, чем "Интер" в домашних матчах в турнире в 2022/23 (24 в десяти матчах)

"Милан" проиграл три последних матча во всех турнирах; в последний раз он проиграл больше подряд в феврале 2017-го года

"Милан" пропустил 18 голов в январе 2023-го года. Это наибольшее количество пропущенных в лигах Топ-5 в этом месяце и клубный антирекорд за любой один месяц во всех соревнованиях (с 1929/30). Также впервые в истории в Серии А он пропустил четыре мяча и более в двух матчах подряд. В четырех последних матчах во всех турнирах он уступал в первом тайме со счетом 0:2

За последние 30 минут игры в этом сезоне ни одна команда не забила больше голов в Серии А, чем "Интер" (14). Между тем, только "Кремонезе" (14) и "Сампдория" (12) пропустили больше голов, чем "Милан" (11) за первые 30 минут в турнире в этом сезоне.

Лаутаро Мартинес забил шесть голов в ворота "Милана" во всех турнирах; только "Кальяри" (восемь) он забил больше с тех пор, как перешел в "Интер". Если он забьет сегодня, станет вторым бомбардиром в дерби среди легионеров за всю историю "Интера", уступив только Стефано Найерсу (11)

Оливье Жиру забивал в обоих своих первых двух дерби в Серии А против "Интера" (три гола); ни один игрок "Милана" не забивал в своих первых трех встречах с "Интером" с сезона 1994/95

Результаты последних очных матчей

21.02.21. Серия А. Милан - Интер 0:3

07.11.21. Серия А. Милан - Интер 1:1

05.02.22. Серия А. Интер - Милан 1:2

11.03.22. Кубок Италии. Милан - Интер 0:0

19.04.22. Кубок Италии. Интер - Милан 3:0

03.09.22. Серия А. Милан - Интер 3:2

18.01.23. Суперкубок Италии. Милан - Интер 0:3

Прогноз: Интер - Милан 3:1

"Милану" может помочь долгожданный переход на игру с тремя опорниками, отдых посреди недели ("Интер" играл против "Аталанты" во вторник), злость и желание реабилитироваться за провалы. Плюс история дерби, в котором фавориты часто не побеждают. Но от таких разгромов, которые потерпел он, так просто не приходят в себя. Да ещё и "Интер" именно в трёх Топ-матчах в 2023-ем году доказал свою силу. Обе должны забить, но "нерадзурри" - больше.