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Четвертое поражение чемпиона подряд. Интер - Милан 1:0. Видео обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Интер - Милан, чемпионат Италии, 5 февраля 2023

Четвертое поражение чемпиона подряд. Интер - Милан 1:0. Видео обзор матча

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видео обзор матча Интер - Милан, которые встречались в 21-м туре итальянской Серии А. Судьбу поединка решил единственный гол, забитый Лаутаро Мартинесом в середине первого тайма. Для Милана это уже четвертое поражение подряд, всего россонеры не могут победить уже в четырех поединках подряд.

Итальянская Серия А. 21-й тур

5 февраля. Милан. Джузеппе Меаццо

Интер – Милан 1:0

Гол: Мартинес 34

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В статье: Интер (Милан) Милан Лаутаро Мартинес
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