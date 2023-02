Браим Диас в 23 года и 195 дней стал самым молодым автором гола в плей-офф Лиги чемпионов в истории Милана, после Кака. Испанский хавбек забил в ворота "Тоттенхэма" (1:0) на 7-ой минуте встречи.

Моложе него только Кака, который забивал в ворота "Депортиво" в 1/4 финала Лиги чемпионов в 2004-м году. Тогда бразильцу был 21 год и 336 дней.

Браим Диас провел в этом сезоне за "Милан" 25 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего испанца в 20 миллионов евро.

23 - Brahim Díaz ???????? (23 years and 195 days) is the youngest player to score for @acmilan in a @ChampionsLeague KO game since Kaká in March 2004, with a brace against Deportivo de La Coruña in quarterfinals (21y 336d).



Exciting. pic.twitter.com/3LjowsM9Ul