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Браим Диас – самый молодой автор гола Милана в плей-офф ЛЧ после Кака

Италия
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Важнейший мяч

Браим Диас – самый молодой автор гола Милана в плей-офф ЛЧ после Кака

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Браим Диас в 23 года и 195 дней стал самым молодым автором гола в плей-офф Лиги чемпионов в истории Милана, после Кака. Испанский хавбек забил в ворота "Тоттенхэма" (1:0) на 7-ой минуте встречи.

Моложе него только Кака, который забивал в ворота "Депортиво" в 1/4 финала Лиги чемпионов в 2004-м году. Тогда бразильцу был 21 год и 336 дней.

Браим Диас провел в этом сезоне за "Милан" 25 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего испанца в 20 миллионов евро.

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В статье: Лига чемпионов Тоттенхэм (Лондон) Милан Браим Диас
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