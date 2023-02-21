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Экс-тренера Шахтера отправили в отставку в Италии

Италия
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Он провел всего два матча

Экс-тренера Шахтера отправили в отставку в Италии

Фото: twitter.com/BresciaOfficial

Новина українською

Бывший тренер "Шахтера" Давиде Поссанцини был уволен с поста наставника итальянской "Брешии". Как сообщает клубная пресс-служба, его место займет Даниэле Гастальделло.

Итальянский специалист принял основную команду 7 февраля. Во главе "ласточек" он успел провести две игры в Серии Б - против "Модене" (0:1) и "Беневенто" (0:1). С лета прошлого года Поссанцини был главным тренером молодежной команды "Брешии".

Напомним, ранее 47-летний Давиде работал в тренерском штабе Роберто Де Дзерби в "Шахтере". Однако после начала полномасштабной войны России против Украины он решил уйти из донецкого клуба. Позже аналогичное решение принял его экс-босс.

"Брешия" занимает предпоследнее, 19-е место в таблице Серии Б.

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В статье: Брешия (Брешия)
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