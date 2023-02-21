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Экс-тренера Шахтера отправили в отставку в Италии
Он провел всего два матча
Фото: twitter.com/BresciaOfficial
Бывший тренер "Шахтера" Давиде Поссанцини был уволен с поста наставника итальянской "Брешии". Как сообщает клубная пресс-служба, его место займет Даниэле Гастальделло.
Итальянский специалист принял основную команду 7 февраля. Во главе "ласточек" он успел провести две игры в Серии Б - против "Модене" (0:1) и "Беневенто" (0:1). С лета прошлого года Поссанцини был главным тренером молодежной команды "Брешии".
Напомним, ранее 47-летний Давиде работал в тренерском штабе Роберто Де Дзерби в "Шахтере". Однако после начала полномасштабной войны России против Украины он решил уйти из донецкого клуба. Позже аналогичное решение принял его экс-босс.
"Брешия" занимает предпоследнее, 19-е место в таблице Серии Б.
Brescia Calcio comunica l’esonero di Davide Possanzini. A guidare la Prima Squadra sarà Daniele Gastaldello. #BSFC#ForzaBrescia⚪️???????? pic.twitter.com/Q2x0ITZPIF— Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) February 20, 2023
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