Серия А. Болонья - Интер 1:0. В гостях слишком ветрено и дождливо

Серия А. 24-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Интер" 1:0

Гол: Орсолини 76

"Болонья": Скорупски, Пош, Лукуми, Соса, Камбиазо, Схутен (Медель 87), Домингес, Орсолини (Эбишер 87), Фергюсон (Моро 83), Сориано (Кирьякопулос 83), Барроу (Раймондо 87)

"Интер": Онана, Дармиан, Де Фрай (Ачерби 46), А. Бастони, Думфриз (Д'Амброзио 68), Брозович (Карбони 83), Чалханоглу, Мхитарян (Барелла 63), Гозенс, Лукаку (Джеко 64), Лаутаро Мартинес

Предупреждения: Домингес 85 - Де Фрай 46, Думфриз 63

Главный арбитр: Даниэле Орсато

27-го апреля 2022-го года "Интер" проиграл в Болонье, потерял шанс вернуться на первое место, а в итоге и само Скудетто. Теоретически, за это он уже успел отомстить, разгромив "россоблу" осенью со счетом 6:1. Но то было дома, как и еще один 6:1 в 2021-ом году. А в гостях "нерадзурри" очень тяжело против всех. Сегодня они потерпели уже пятое гостевое поражение в лиге в нынешнем сезоне в 12-ти матчах при всего лишь пяти победах.

Оправдаться они попытаются сложным матчем против "Порту", в котором победный гол пришел лишь в самой концовке, травмами и усталостью игроков. Но и у "Болоньи" были свои травмы. Так что следует просто похвалить ее. О Тьяго Мотте говорили в последние дни как о кандидате летом в "Пари Сен-Жермен" и даже в тот же "Интер". Для подтверждения кандидатуры победа над, возможно, будущим клубом - лучший аргумент.

К дождевой и ветреной погоде, когда мяч то улетает, то уплывает от тебя, хозяева приспособились лучше. Особенно - в первом тайме. Когда доминировали, прессинговали, комбинировали гораздо лучше, чем соперник. Даже забили ударом Барроу из левой части штрафной. Помешал лишь не задевший мяч Домингес, находившийся в офсайде. В том эпизоде мог быть и пенальти за руку Дармиана. Но там был рикошет.

Кроме этого момента, до перерыва также следует отметить удар Камбиазо, отбитый Онаной, и добивание Сорианo в перекладину. А "Интер" разве что неточно пробивал силами Лаутаро (головой) и Мхитаряна (с 20-ти метров).

Во втором тайме "Интер" уже выглядел приличнее. Впрочем, создал он разве что благодаря ошибкам, которые при нормальной погоде вряд ли состоялись бы. С другой стороны, может, при такой погоде Лукаку и Джеко пробили бы не так слабо и банально. А после 70-ой минуты гости дважды потеряли мяч, и Барроу и Орсолини получили шанс в двух прорывах. Первый пробил во вратаря, но второй с паса вразрез Схутена уже не ошибся.

"Болонья" с 12-ю очками в последних пяти турах выходит на седьмое место. "Интер" же остается на втором, но уже в 18-ти очках позади "Наполи". А по итогам тура может потерять трехочковый гандикап над "Миланом" и "Ромой".