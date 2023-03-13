Руководство Юве раздраждает ситуация с Погба и травмами. Клуб может продать его летом

Руководство "Ювентуса" серьезно обеспокоено ситуацией вокруг Поля Погба. Он может пропустить из-за полученной на тренировке травмы около месяца, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что француз будет отсутствовать всего 3 недели.

Уже сейчас можно сказать, что первый сезон после возвращения в "Ювентус" стал кошмарным для Погба. Он пропустил 34 из 37 матчей команды, а на футбольном поле провел всего 35 минут, выйдя в матчах против "Ромы" (0:1) и "Торино" (4:2).

Все началось с травмы мениска, полученной ещё в июле во время турне в США. Ситуацию усугубило затягивание с решением по операции (врачи убеждали Погба все-таки прибегнуть к хирургическому вмешательству) и рецидивы. Также восстановлению не помогло отношение Поля, футболист выкладывал фото в горах, когда должен был минимально рисковать здоровьем.

Если к лету ситуация не изменится и остаток сезона Поль пробудет в лазарете, руководство рассмотрит его продажу.

Напомним, что Погба присоединился к "синьоре" летом в качестве свободного агента. По итогам прошлого сезона "Манчестер Юнайтед" и Поль не стали продлевать контракт.