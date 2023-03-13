Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководство Юве раздраждает ситуация с Погба и травмами. Клуб может продать его летом
Поль провел всего 38 минут в этом сезоне
Фото: twitter.com/juventusfc
Руководство "Ювентуса" серьезно обеспокоено ситуацией вокруг Поля Погба. Он может пропустить из-за полученной на тренировке травмы около месяца, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что француз будет отсутствовать всего 3 недели.
Уже сейчас можно сказать, что первый сезон после возвращения в "Ювентус" стал кошмарным для Погба. Он пропустил 34 из 37 матчей команды, а на футбольном поле провел всего 35 минут, выйдя в матчах против "Ромы" (0:1) и "Торино" (4:2).
Все началось с травмы мениска, полученной ещё в июле во время турне в США. Ситуацию усугубило затягивание с решением по операции (врачи убеждали Погба все-таки прибегнуть к хирургическому вмешательству) и рецидивы. Также восстановлению не помогло отношение Поля, футболист выкладывал фото в горах, когда должен был минимально рисковать здоровьем.
Если к лету ситуация не изменится и остаток сезона Поль пробудет в лазарете, руководство рассмотрит его продажу.
Напомним, что Погба присоединился к "синьоре" летом в качестве свободного агента. По итогам прошлого сезона "Манчестер Юнайтед" и Поль не стали продлевать контракт.
Популярное сейчас
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- Буяльский не сыграет с Зарей. Киевляне могут запретить играть двоим ключевым игрокам луганцев
- Нива Бузова обыгрывает Чайку в зимнем Кубке ПФЛ. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
- Специя - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 10.03.2023
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО