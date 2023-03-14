Тренер, выигравший серебро Евро-2012 с Италией, завершил карьеру

Известный итальянский тренер Чезаре Пранделли принял решение больше не связывать свою жизнь с футболом. 65-летний специалист завершил карьеру наставника.

"Мне часто поступают предложения по поводу работы, но на данный момент единственная скамья, о которой я мечтаю, находится в парке – я вижу себя на ней вместе со своими внуками. Сейчас я хочу просто жить и наслаждаться жизнью", - сказал он.

Итальянец не тренирует уже второй год. Последним его местом работы была "Фиорентина", которую он покинул посреди сезона 2020/21. В карьере наставника также были "Аталанта", "Лечче", "Верона", "Венеция", "Парма", "Рома", "Галатасарай", "Валенсия", "Аль-Наср" и "Дженоа".

Кроме того, в период с 2010 по 2014 годы он возглавлял сборную Италии. Вместе с национальной командой он выиграл серебряные медали на Евро-2012 и взял бронзу на Кубке конфедераций в 2013 году.