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Тренер, выигравший серебро Евро-2012 с Италией, завершил карьеру

Италия
(1 голосов)

Известный тренер хочет насладиться жизнью на пенсии

Тренер, выигравший серебро Евро-2012 с Италией, завершил карьеру

Фото: Фіорентина

Новина українською

Известный итальянский тренер Чезаре Пранделли принял решение больше не связывать свою жизнь с футболом. 65-летний специалист завершил карьеру наставника.

"Мне часто поступают предложения по поводу работы, но на данный момент единственная скамья, о которой я мечтаю, находится в парке – я вижу себя на ней вместе со своими внуками. Сейчас я хочу просто жить и наслаждаться жизнью", - сказал он.

Итальянец не тренирует уже второй год. Последним его местом работы была "Фиорентина", которую он покинул посреди сезона 2020/21. В карьере наставника также были "Аталанта", "Лечче", "Верона", "Венеция", "Парма", "Рома", "Галатасарай", "Валенсия", "Аль-Наср" и "Дженоа".

Кроме того, в период с 2010 по 2014 годы он возглавлял сборную Италии. Вместе с национальной командой он выиграл серебряные медали на Евро-2012 и взял бронзу на Кубке конфедераций в 2013 году.

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В статье: Чезаре Пранделли
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Источник:
La Gazzetta dello Sport

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Комментарии (1)
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caso55
14.03.2023 в 12:11
Б е т с 2 К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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