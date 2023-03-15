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Фанаты Айнтрахта и Аталанты устроили погром в Неаполе перед ответным матчем ЛЧ
Могут быть проблемы и во время матча
Фото: football-italia.net
Фанаты "Айнтрахта" вместе с болельщиками "Аталанты", принципиальными соперниками "Наполи", устроили погром в Неаполе, сообщает Football Italia.
Ранее местные власти запретили уроженцам Франкфурта посещать ответную встречу. Тем не менее, более 600 фанатов приехали в Неаполь и устроили беспорядки на его улицах. Фанаты подожгли несколько машин, они кидают в полицию предметы и запускают фейерверки.
Около 200 ультрас "Наполи" прибыли в центр города в шлемах и с металическими трубами, но так и не пересеклись с фанатами "Айнтрахта".
Встреча между немецким клубом и "неаполитанцами" состоится в 22:00.
Autentici delinquenti!!! Non hanno nulla a che vedere con lo sport ???? #Eintracht #Tifosi #UltrasEintracht #NapoliEintracht #Napoli ???? la cronaca degli scontri nei tg e sul sito @TgrRai @TgrRaiCampania pic.twitter.com/GhWeaj255L— Antonello Perillo (@anperillo) March 15, 2023
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