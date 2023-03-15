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Фанаты Айнтрахта и Аталанты устроили погром в Неаполе перед ответным матчем ЛЧ

Италия
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Могут быть проблемы и во время матча

Фанаты Айнтрахта и Аталанты устроили погром в Неаполе перед ответным матчем ЛЧ

Фото: football-italia.net

Новина українською

Фанаты "Айнтрахта" вместе с болельщиками "Аталанты", принципиальными соперниками "Наполи", устроили погром в Неаполе, сообщает Football Italia.

Ранее местные власти запретили уроженцам Франкфурта посещать ответную встречу. Тем не менее, более 600 фанатов приехали в Неаполь и устроили беспорядки на его улицах. Фанаты подожгли несколько машин, они кидают в полицию предметы и запускают фейерверки.

Около 200 ультрас "Наполи" прибыли в центр города в шлемах и с металическими трубами, но так и не пересеклись с фанатами "Айнтрахта".

Встреча между немецким клубом и "неаполитанцами" состоится в 22:00.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Наполи (Неаполь) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Источник:
football-italia.net

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15.03.2023 в 21:17
йобо
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