По непредсказуемой траектории. ВИДЕО эффектного гола с матча Болонья - Удинезе

Воскресную программу 28-го тура итальянской Серии А открывал матч между Болоньей и Удинезе. Счет был открыт уже на третьей минуте – невероятный дальний удар удался австрийскому защитнику хозяев Стефану Пошу. Интересно, что парень отличился уже в пятый раз в текущем чемпионате.

После этого Болонья забила еще дважды. Оба гола организовала пара Моро – Бэрроу. Сначала испанец кинжальным ударом попал в нижний угол, а затем гамбиец с паса Моро закрутил под штангу. Болонья победила 3:0 и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице, опередив именно Удинезе.