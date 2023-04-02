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По непредсказуемой траектории. ВИДЕО эффектного гола с матча Болонья - Удинезе
Вот это пробил!
фото - Getty Images
Воскресную программу 28-го тура итальянской Серии А открывал матч между Болоньей и Удинезе. Счет был открыт уже на третьей минуте – невероятный дальний удар удался австрийскому защитнику хозяев Стефану Пошу. Интересно, что парень отличился уже в пятый раз в текущем чемпионате.
После этого Болонья забила еще дважды. Оба гола организовала пара Моро – Бэрроу. Сначала испанец кинжальным ударом попал в нижний угол, а затем гамбиец с паса Моро закрутил под штангу. Болонья победила 3:0 и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице, опередив именно Удинезе.
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