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По непредсказуемой траектории. ВИДЕО эффектного гола с матча Болонья - Удинезе

Италия
(1 голосов)

Вот это пробил!

По непредсказуемой траектории. ВИДЕО эффектного гола с матча Болонья - Удинезе

фото - Getty Images

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Воскресную программу 28-го тура итальянской Серии А открывал матч между Болоньей и Удинезе. Счет был открыт уже на третьей минуте – невероятный дальний удар удался австрийскому защитнику хозяев Стефану Пошу. Интересно, что парень отличился уже в пятый раз в текущем чемпионате.

После этого Болонья забила еще дважды. Оба гола организовала пара Моро – Бэрроу. Сначала испанец кинжальным ударом попал в нижний угол, а затем гамбиец с паса Моро закрутил под штангу. Болонья победила 3:0 и поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице, опередив именно Удинезе.

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В статье: Болонья лучшие голы Удинезе (Удине)
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