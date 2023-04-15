Серия А. Даже лучше, чем ожидалось - ничья второго состава Милана в Болонье

Серия А. 30-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Милан" 1:1

Голы: Сансоне 1 - Побега 40

"Болонья": Скорупски, Пош, Сумаро, Лукуми, Кирьякопулос, Схутен (Медель 85), Фергюсон, Домингес, Барроу (Моро 73), Сансоне (Зиркзее 57), Эбишер (Ликояннис 73)

"Милан": Маньян, Флоренци (Калабрия 57), Калулу, Тиав (Габбия 81), Балло-Туре, Вранкс, Побега, Салемакерс (Мессиас 57), Де Кетеларе (Диас 70), Ребич, Ориги (Леау 70)

Предупреждения: Пош 58, Домингес 70, Кирьякопулос 90 - Флоренци 54, Калабрия 80, Вранкс 87

Главный арбитр: Давиде Масса

На этом матче было написано "поражение "Милана". В марте он уже влетал в гостях "Фиорентине" и "Удинезе", командам калибра "Болоньи". Как и она, интенсивным, агрессивным. В апреле дома не додавил "Эмполи". Во многом все это произошло из-за отвлеченности на Лигу Чемпионов, в частности, ротации. Сегодня, между средой и вторником, между двумя матчами против "Наполи" в 1/4 финала ЛЧ, ротация достигла экстремума - десять игроков.

Еще и начался матч для чемпиона отвратительно. Эбишер стряхнул Балло-Туре, Пош прострелил в район линии вратарской, Сансоне замкнул на 33-ей секунде. Однако затем запасные "Миланa", уже не раз подводившие его и подвергавшиеся уничижительной критике, взялись за дело. В первом тайме они полностью доминировали, полностью переигрывали "Болонью". Чему свидетельство хотя бы 78:37 по пасам в атакующей трети поля.

Флоренци пробил неплохой штрафной. Скорупски отбил его. Ребич обходил Сумаро, получил и по ноге и мог заработать пенальти. Оборона не выбила мяч, Ребич и Салемакерс сыграли неуклюже, но Побега метров с 23-ех вонзил мяч в сетку. А "Болонья", лишившаяся двух своих лучших бомбардиров - Орсолини и Арнаутовича - не могла отреагировать.

Второй тайм был уже гораздо более равным и вязким. "Болонья", за последние 50 дней переигравшая "Интер" и "Аталанту" и не проигравшая "Лацио", уже играла поактивнее соперника. Владение мячом в целом за матч в итоге выиграла. Но и тогда "Милан" был ближе к голу. Мессиас прорвался справа, прострелил, мяч попал в лицо Ребичу во вратарской и ушел не туда. Леау прорвался слева, прострелил, а Побега попал в защитника.

"Милан" не проиграл "Болонье" в 15-ти последних очных матчах в Серии А. И в 17-ти последних гостевых матчах. Сегодня он был ближе к победе, чем соперник. С другой стороны, "россонери" в целом не выиграли в пятом туре лиги из последних шести и уже сегодня могут потерять место в Топ-4. Но с таким составом против такого опасного соперника и перед таким матчем Лиги Чемпионов получилось еще и неплохо.