Милан достиг договоренности о переходе хавбека Айнтрахта

Хавбек "Айнтрахта" Даити Камада может продолжить карьеру в "Милане". Клуб заинтересован в переходе футболиста летом.

Стороны достигли принципиальной договоренности об условиях контракта 26-летнего японца, который через месяц станет свободным агентом. В случае подписания соглашения, он будет зарабатывать 3 млн евро в год.

На игрока также претендуют "Наполи", дортмундская "Боруссия", "Бенфика", "Ньюкасл" и "Атлетико", но сам Камада хочет перейти именно в "Милан".

На счету футболиста 15 голов и 6 результативных передач в 44 матчах этого сезона.