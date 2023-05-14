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Милан достиг договоренности о переходе хавбека Айнтрахта

Италия
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Японский игрок переедет в Италию уже этим летом

Милан достиг договоренности о переходе хавбека Айнтрахта

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Хавбек "Айнтрахта" Даити Камада может продолжить карьеру в "Милане". Клуб заинтересован в переходе футболиста летом.

Стороны достигли принципиальной договоренности об условиях контракта 26-летнего японца, который через месяц станет свободным агентом. В случае подписания соглашения, он будет зарабатывать 3 млн евро в год.

На игрока также претендуют "Наполи", дортмундская "Боруссия", "Бенфика", "Ньюкасл" и "Атлетико", но сам Камада хочет перейти именно в "Милан".

На счету футболиста 15 голов и 6 результативных передач в 44 матчах этого сезона.

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Милан Даити Камада
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Источник:
Calciomercato

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