Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан достиг договоренности о переходе хавбека Айнтрахта
Японский игрок переедет в Италию уже этим летом
Хавбек "Айнтрахта" Даити Камада может продолжить карьеру в "Милане". Клуб заинтересован в переходе футболиста летом.
Стороны достигли принципиальной договоренности об условиях контракта 26-летнего японца, который через месяц станет свободным агентом. В случае подписания соглашения, он будет зарабатывать 3 млн евро в год.
На игрока также претендуют "Наполи", дортмундская "Боруссия", "Бенфика", "Ньюкасл" и "Атлетико", но сам Камада хочет перейти именно в "Милан".
На счету футболиста 15 голов и 6 результативных передач в 44 матчах этого сезона.
Популярное сейчас
- Примера. Реал Мадрид - Хетафе 1:0. Идеальное снотворное
- Серия А. Интер третий, Милан и Аталанта отдаляются от Лиги Чемпионов, несколько минут Коваленко
- Йовичевич о матче против Ингульца: Было бы такого судейства больше, то УПЛ была бы лучше
- Динамо примет Черноморец, Барса должна стать чемпионом. Расписание футбола на 8-14 мая
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена одного из лидеров чемпионского Наполи. ФОТО