Диас стремится остаться в Милане на следующий сезон

Полузащитник "Реала" Браим Диас, выступающий за "Милан" на правах аренды, намерен остаться в итальянском клубе.

Стороны в скором времени проведут переговоры о переходе футболиста на постоянной основе. Условия контракта пока не сообщаются, но эта финансовая составляющая – не основная для Диаса.

В текущем сезоне полузащитник провел 43 матча во всех турнирах за итальянский клуб, отличившись 7 голами и 6 ассистами.