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Диас стремится остаться в Милане на следующий сезон

Италия
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Игрок не планирует менять команду

Диас стремится остаться в Милане на следующий сезон

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" Браим Диас, выступающий за "Милан" на правах аренды, намерен остаться в итальянском клубе.

Стороны в скором времени проведут переговоры о переходе футболиста на постоянной основе. Условия контракта пока не сообщаются, но эта финансовая составляющая – не основная для Диаса.

В текущем сезоне полузащитник провел 43 матча во всех турнирах за итальянский клуб, отличившись 7 голами и 6 ассистами.

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В статье: Милан Браим Диас
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Источник:
Fabrizio Romano

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