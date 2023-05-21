Италия
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Диас стремится остаться в Милане на следующий сезон
Игрок не планирует менять команду
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" Браим Диас, выступающий за "Милан" на правах аренды, намерен остаться в итальянском клубе.
Стороны в скором времени проведут переговоры о переходе футболиста на постоянной основе. Условия контракта пока не сообщаются, но эта финансовая составляющая – не основная для Диаса.
В текущем сезоне полузащитник провел 43 матча во всех турнирах за итальянский клуб, отличившись 7 голами и 6 ассистами.
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Источник:Fabrizio Romano
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