Серия А. Интер побеждает в Турине и едет в Стамбул с улыбкой

Серия А. 38-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Интер" 0:1

Гол: Брозович 37

"Торино": В. Милинкович-Савич, Буонджорно, Схуурс, Родригес (Карамо 57), Синго (Пеллегри 81), Илич (Сек 81), Ф. Риччи (Линетти 57), Войвода (Айна 57), Миранчук, Влашич, Санабрия

"Интер": Ханданович (Кордас 65), Дармиан, Де Фрай, А. Бастони (Ачерби 65), Думфриз, Гальярдини, Чалханоглу (Барелла 55), Брозович, Гозенс (Белланова 74), Лукаку, Лаутаро Мартинес (Джеко 55)

Предупреждения: Синго 58 - Чалханоглу 50, Гозенс 68

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Снятие десяти очков с "Ювентуса", два поражения туринцев и собственная победа над "Аталантой" превратили ситуацию "Интера" в борьбе за места в Топ-4 Серии А из крайне напряженной в положительно решенную. Впрочем, отдыхать в последнем туре он не желал. Симоне Индзаги заявлял, что не хочет подходить к финалу Лиги Чемпионов с поражением. Также неплохо бы занять второе место в лиге, стоящее бонус в пять миллионов евро.

У "Торино" были свои цели. Гораздо более важные и острые. Он начал тур на восьмом месте, которое станет еврокубковым в случае исключения "Ювентуса". Еще и в процессе тура потерял это место из-за победы "Фиорентины". Так что должен был играть только на победу. Но ему не удалось показать свою лучшую игру. Первые минут 55 он и вовсе проспал. Затем проснулся и давил, но не сумел реализовать.

Главный тренер Иван Юрич, заявлявший, что в нынешнем сезоне команды, которым вроде бы ничего не нужно, очень часто отбирают очки, оказался прав.

"Интер" совершенно никуда не спешил. Держал мяч на своей половине поля и забрасывал его далеко вперед, на Лукаку. Получались опасные быстрые атаки, которые, правда, запарывались плохими передачами. Лишь однажды Ромелу уже прорвался в штрафную. Но защитник в последний момент задел мяч, и тот прошел рядом со стойкой. А "Торино" создал лучший момент. Синго замыкал угловой головой - Ханданович вытащил.

И все же забил фаворит. Брозович пробил с 18-ти метров, Милинкович-Савич занял неправильную позицию, прыгнул, коснулся мяча одной рукой, но тот все равно влетел в ворота.

На 55-ой минуте форвард Карамо заменил центрального защитника Родригеса, и "Торо" проснулся. Сам Карамо прорвался в штрафную и бил под дальнюю стойку. Ханданович спас. Санабрия замыкал с семи метров, и кипер блестяще вытащил. Уже не Самир, а 40-летний Кордас в первом матче лиги в карьере за "Интер". Немало опасных мячей были заброшены в штрафную. Но забить так и не удалось. А Джеко в контратаке издали еще и попал в стойку.

"Интер" побеждает "Торино" в седьмом из восьми последних матчей при одной ничьей. На этот раз получилось весьма солидно и без сверхусилий. Он едет в Стамбул с улыбкой. А "Торо" теряет восьмое место и в Еврокубках не будет. Пожалуй, справедливо, если учитывать его финальную серию домашних матчей - семь без побед с тремя ничьими и четырьмя поражениями.