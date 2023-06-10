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Рома нацелена на трансфер Мораты
Моуриньо требуется усиление нападения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно нападающий "Ромы" Тэмми Абрагам в матче против "Специи" получил травму крестов и выбыл на неопределенный срок. Сейчас Моуриньо находится в поисках нового наконечника.
По информации calciomercato.com основным приоритетом для "волков" является Альваро Мората.
Хотя нападающий недавно подписал новый контракт с "Атлетико" который действует до 2026 года, "Рома" попытается оформить трансфер.
Как сообщает источник, у клуба есть два пути, чтобы попытаться подписать бывшего нападающего "Челси" и "Ювентуса". Первый - аренда с обязательным выкупом за 30 миллионов, а второй - возможный обмен на Роджера Ибаньеса.
Мората в этом сезоне сыграл 45 матчей за "Атлетико", забил 15 мячей и отдал 3 ассиста.
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