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Рома нацелена на трансфер Мораты

Италия
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Моуриньо требуется усиление нападения

Рома нацелена на трансфер Мораты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно нападающий "Ромы" Тэмми Абрагам в матче против "Специи" получил травму крестов и выбыл на неопределенный срок. Сейчас Моуриньо находится в поисках нового наконечника.

По информации calciomercato.com основным приоритетом для "волков" является Альваро Мората.

Хотя нападающий недавно подписал новый контракт с "Атлетико" который действует до 2026 года, "Рома" попытается оформить трансфер.

Как сообщает источник, у клуба есть два пути, чтобы попытаться подписать бывшего нападающего "Челси" и "Ювентуса". Первый - аренда с обязательным выкупом за 30 миллионов, а второй - возможный обмен на Роджера Ибаньеса.

Мората в этом сезоне сыграл 45 матчей за "Атлетико", забил 15 мячей и отдал 3 ассиста.

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В статье: Альваро Мората Рома (Рим)
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Источник:
calciomercato.com

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