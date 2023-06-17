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Лукаку не рассматривает переход ни в какие клубы, кроме Интера

Италия
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Форвард остается верен своей команде

Лукаку не рассматривает переход ни в какие клубы, кроме Интера

Фото: twitter.com

Новина українською

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку, проведший прошлый год в Серии А, заинтересован только в трансфере в "Интер".

Несмотря на интерес со стороны "Аль-Хилаля", 30-летний бельгиец предпочитает вернуться в Италию, но проблема в том, что лондонцы хотят продать футболиста, а не снова отдавать в аренду.

"Интер" наоборот не может себе позволить полноценный трансфер и надеется на продление арендного соглашения. В прошлом сезоне форвард отличился 14 голами и 7 результативными передачами в 37 матчах.

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В статье: Ромелу Лукаку Интер (Милан)
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Источник:
Daily Mail

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