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Лукаку не рассматривает переход ни в какие клубы, кроме Интера
Форвард остается верен своей команде
Фото: twitter.com
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку, проведший прошлый год в Серии А, заинтересован только в трансфере в "Интер".
Несмотря на интерес со стороны "Аль-Хилаля", 30-летний бельгиец предпочитает вернуться в Италию, но проблема в том, что лондонцы хотят продать футболиста, а не снова отдавать в аренду.
"Интер" наоборот не может себе позволить полноценный трансфер и надеется на продление арендного соглашения. В прошлом сезоне форвард отличился 14 голами и 7 результативными передачами в 37 матчах.
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