Лукаку не рассматривает переход ни в какие клубы, кроме Интера

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку, проведший прошлый год в Серии А, заинтересован только в трансфере в "Интер".

Несмотря на интерес со стороны "Аль-Хилаля", 30-летний бельгиец предпочитает вернуться в Италию, но проблема в том, что лондонцы хотят продать футболиста, а не снова отдавать в аренду.

"Интер" наоборот не может себе позволить полноценный трансфер и надеется на продление арендного соглашения. В прошлом сезоне форвард отличился 14 голами и 7 результативными передачами в 37 матчах.