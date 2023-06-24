Милан определился с кандидатами на позицию нападающего, если подписать Тюрама не получится

"Милан" определил свои следующие трансферные цели после того, как проиграл борьбу за нападающего менхенгладбасской "Боруссии" Маркуса Тюрама, который, по слухам, выбрал "Интер",

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, теперь на позицию центрального нападающего "россонери" рассматривают Альваро Морату из "Атлетико" и Джанлуку Скамакку из "Вест Хема". Ко второму также проявляет интерес "Рома".

В то же время "Милан" имеет двух кандидатов на усиление линии полузащиты - Давиде Фраттези из "Сассуоло" и Лазара Самарджича из "Удинезе".