Лукаку хочет остаться в Европе. Вскоре Челси и Интер проведут переговоры

Бельгийский нападающий "Челси" Ромелу Лукаку не изменил своего решения о будущем в Европе. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В июне игрок отклонил предложение Саудовской Аравии – он планирует и дальше играть в европейских чемпионатах. Так он продолжает думать до сих пор.

Вскоре "Челси" и "Интер" проведут переговоры, ведь в ближайшее время ожидается новое предложение от "нерадзури" по трансферу Лукаку. Миланцы хотят вернуть Ромелу в свои ряды, и нападающий знает об этом.

Главный тренер "аристократов" Маурисио Почеттино недавно заявил, что бельгиец прибудет в расположение лондонской команды 12-13 июля и будет готовиться к новому сезону. Аргентинец считает его футболистом "Челси", а о будущем нападающем ничего не сообщил.

Прошлый сезон Лукаку провел в аренде в "Интере". Его контракт с "Челси" рассчитан до лета 2026 года.