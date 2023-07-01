Клубы из Саудовской Аравии предлагали Лукаку 50 миллионов евро зарплаты

Генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта рассказал о текущей ситуации относительно будущего 30-летнего нападающего Ромелу Лукаку. По его словам, "Челси" пока не знает, что делать с бельгийцем дальше.

"Челси” должен решить, что они будут с ним делать. Это нормально, что они не могут выставить его на рынок и ожидают больших гонораров", – сказал Маротта. Также он добавил, что саудовцы уже попытались переманить игрока. "Не случайно предложение от Саудовской Аравии для Лукаку составляло около 50 миллионов евро", - отметил гендир.

Напомним, что в августе 2021-го "Челси" заплатил "Интеру" за Лукаку 113 миллионов евро. Ромелу провел в составе "аристократов" один сезон, после чего вернулся к "нерадзури" на правах аренды.

Пока он снова является игроком "Челси". Контракт между сторонами действует до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает нападающего в 40 миллионов евро.