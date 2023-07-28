Интер вслед за Миланом перепланирует землю под городом для строительства нового стадиона

"Интер" спустя месяц после "Милана" забронировал землю под перепланировку для строительства новго стадиона в пригороде Милана. Сразу после этого правительство запретило снос арены Джузеппе Меаца, на которой обе команды играли свои домашние матчи.

Клубы потеряли терпение в ожидании нового стадиона в районе Сан-Сиро, где находится старая арена. Правительство разными путями препятствовало строительству нового стадиона на территории парковки "Джузеппе Меацца". Для этого необходимо было снести сам старый стадион, что больше невозможно из-за охраняемого статуса у него.

Теперь оба клуба будут строить свои арены в пригороде Милана: "Интер" – в районе Розцано, а "Милан" – в Сан-Донато. Арены будут разделять всего 7 км.