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Интер вслед за Миланом перепланирует землю под городом для строительства нового стадиона

Италия
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Правительство сразу же запретило сносить "Сан-Сиро"

Интер вслед за Миланом перепланирует землю под городом для строительства нового стадиона

Новина українською

"Интер" спустя месяц после "Милана" забронировал землю под перепланировку для строительства новго стадиона в пригороде Милана. Сразу после этого правительство запретило снос арены Джузеппе Меаца, на которой обе команды играли свои домашние матчи.

Клубы потеряли терпение в ожидании нового стадиона в районе Сан-Сиро, где находится старая арена. Правительство разными путями препятствовало строительству нового стадиона на территории парковки "Джузеппе Меацца". Для этого необходимо было снести сам старый стадион, что больше невозможно из-за охраняемого статуса у него.

Теперь оба клуба будут строить свои арены в пригороде Милана: "Интер" – в районе Розцано, а "Милан" – в Сан-Донато. Арены будут разделять всего 7 км.

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В статье: Интер (Милан) Сан-Сиро Милан
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Источник:
football-italia.net

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