Бешикташ подписал звезду позапрошлого ЧМ. Милан получил за хорвата 2 млн. евро

"Бешикташ" объявил о подписании нападающего "Милана" Анте Ребича. Турецкий клуб отдал за 29-летнего хорвата всего 2 миллиона евро.

С Ребичем подписано соглашение на 2 года. Зарплата – 2,5 миллиона евро за сезон после уплаты налогов. Также известны детали бонусов: до 10 тысяч евро за каждый сыгранный матч и 280 тысяч евро подписного бонуса.

Ребич стал известен всем после яркого выступления на чемпионате мира 2018, когда Хорватия дошла до финала турнира. В 2019-м трансферная стоимость нападающего составляла 40 миллионов евро.

В прошлом же сезоне Ребич 31 раз выходил на поле за "Милан", забил всего 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Ante Rebić will fly to Istanbul on Sunday to be unveiled as new Besiktas player — documents exchanged between clubs tonight. ⚪️⚫️???? #Besiktas



◉ €2m package to AC Milan, add ons included.

◉ Permanent transfer, contract until June 2025.



…to be announced this weekend. pic.twitter.com/NVZOY4NpsD