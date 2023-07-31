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Бешикташ подписал звезду позапрошлого ЧМ. Милан получил за хорвата 2 млн. евро
Карьера должна была быть ярче
Фото: bjk.com.tr
"Бешикташ" объявил о подписании нападающего "Милана" Анте Ребича. Турецкий клуб отдал за 29-летнего хорвата всего 2 миллиона евро.
С Ребичем подписано соглашение на 2 года. Зарплата – 2,5 миллиона евро за сезон после уплаты налогов. Также известны детали бонусов: до 10 тысяч евро за каждый сыгранный матч и 280 тысяч евро подписного бонуса.
Ребич стал известен всем после яркого выступления на чемпионате мира 2018, когда Хорватия дошла до финала турнира. В 2019-м трансферная стоимость нападающего составляла 40 миллионов евро.
В прошлом же сезоне Ребич 31 раз выходил на поле за "Милан", забил всего 3 гола и отдал 2 результативных передачи.
Ante Rebić will fly to Istanbul on Sunday to be unveiled as new Besiktas player — documents exchanged between clubs tonight. ⚪️⚫️???? #Besiktas— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023
◉ €2m package to AC Milan, add ons included.
◉ Permanent transfer, contract until June 2025.
…to be announced this weekend. pic.twitter.com/NVZOY4NpsD
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