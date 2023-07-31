  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Бешикташ подписал звезду позапрошлого ЧМ. Милан получил за хорвата 2 млн. евро
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бешикташ подписал звезду позапрошлого ЧМ. Милан получил за хорвата 2 млн. евро

Италия
(1 голосов)

Карьера должна была быть ярче

Бешикташ подписал звезду позапрошлого ЧМ. Милан получил за хорвата 2 млн. евро

Фото: bjk.com.tr

Новина українською

"Бешикташ" объявил о подписании нападающего "Милана" Анте Ребича. Турецкий клуб отдал за 29-летнего хорвата всего 2 миллиона евро.

С Ребичем подписано соглашение на 2 года. Зарплата – 2,5 миллиона евро за сезон после уплаты налогов. Также известны детали бонусов: до 10 тысяч евро за каждый сыгранный матч и 280 тысяч евро подписного бонуса.

Ребич стал известен всем после яркого выступления на чемпионате мира 2018, когда Хорватия дошла до финала турнира. В 2019-м трансферная стоимость нападающего составляла 40 миллионов евро.

В прошлом же сезоне Ребич 31 раз выходил на поле за "Милан", забил всего 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

По теме
yellow-arrow
Цыганык: Интер не даст за Трубина больше 12 млн евро
yellow-arrow
Интер показал выездной комплект на сезон-2023/24 – Фото
yellow-arrow
Аль-Хиляль пытается купить Осимхена. Наполи отклонил предложение в 140 млн. евро
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бешикташ (Стамбул) Анте Ребич Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bjk.com.tr

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде