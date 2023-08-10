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Турне по клубам продолжается: Закариа перейдет из Ювентуса в Монако
Нигде не закрепился
Фото: @deniszakaria
"Монако" собирается подписать полузащитника "Ювентуса" Дениса Закариа. В соглашение будет прописан процент от перепродажи, так что "туринцы" получат определенную сумму от следующей продажи.
"Монегаски" уже согласовали условия контракта со швейцарцем. В скором времени он пройдет медосмотр в новом клубе.
Прошлый сезон Закариа провел в аренде в "Челси", но не закрепился в Лондоне. Он провел только 13 матчей в кампании и отдал 1 трезультативный пас.
"Ювентус" купил Закарию зимой 2022-го за более чем 10 миллионов евро из "Борусси" Менхенгладбах. Тогда трансферная стоимость игрока составляла 27 миллионов евро, тогда как сейчас – 18 миллионв.
Excl: Denis Zakaria to AS Monaco, here we go! Agreement in place with Juventus for €20m fixed fee plus important sell on clause ????⚪️???? #ASMonaco— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023
Agreement sealed also with Zakaria on personal terms, now on his way to the medical tests.
Juve have huge percentage on future sale. pic.twitter.com/Zg3QJ3CRPm
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