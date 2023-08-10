  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Турне по клубам продолжается: Закариа перейдет из Ювентуса в Монако
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Турне по клубам продолжается: Закариа перейдет из Ювентуса в Монако

Италия
(1 голосов)

Нигде не закрепился

Турне по клубам продолжается: Закариа перейдет из Ювентуса в Монако

Фото: @deniszakaria

Новина українською

"Монако" собирается подписать полузащитника "Ювентуса" Дениса Закариа. В соглашение будет прописан процент от перепродажи, так что "туринцы" получат определенную сумму от следующей продажи.

"Монегаски" уже согласовали условия контракта со швейцарцем. В скором времени он пройдет медосмотр в новом клубе.

Прошлый сезон Закариа провел в аренде в "Челси", но не закрепился в Лондоне. Он провел только 13 матчей в кампании и отдал 1 трезультативный пас.

"Ювентус" купил Закарию зимой 2022-го за более чем 10 миллионов евро из "Борусси" Менхенгладбах. Тогда трансферная стоимость игрока составляла 27 миллионов евро, тогда как сейчас – 18 миллионв.

По теме
yellow-arrow
СМИ: Продолжаются переговоры по возможному обмену нападающими между Челси и Ювентусом
yellow-arrow
Малиновский согласовал контракт с клубом Серии А – источник
yellow-arrow
"Лукаку останется в Милане, у нас уже есть запасной вратарь". Болельщики Юве против перехода бельгийца
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Монако Денис Закариа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде