Кубок Италии. Первая потеря Серии А, Парма в полном порядке без Буффона

Кубок Италии. Первый раунд

: Капуто 8 - Аматуччи 61, Маграсси 80

Вчера "Фрозиноне" и "Дженоа" избежали кубкового проклятия новичков Серии А. Видимо, оно перекинулось на команды с большим опытом новичков. "Эмполи" в 21-ом веке известен как команда-лифт. На этот раз, правда, удалось задержаться в Высшем дивизионе как минимум на третий сезон подряд. Но, как всегда, летом состав сильно изменился. Свои воспитанники выгодно проданы, арендованные вернулись в свои клубы. Вот и результат.

Тосканцы владели мячом почти 60 процентов времени, но по ударам разгромно уступили - 9:21. Открыли счёт рано, когда прессингом заставили вратаря соперников ошибиться, и ветеран Капуто добил. Но и соперник сравнял с помощью давления на вратаря во время опасного удара. А победу принесла комбинация из двух ударов головой. В таком случае претензии всегда к обороне.

Вратарь Каприле ещё и спас от 1:3, отбив пенальти на 90-ой минуте. Десять добавленных после этого не помогли.

Второй год подряд "Эмполи" вылетает уже в первом раунде Кубка дома от команды из Серии Б со счетом 1:2. Против СПАЛ хотя бы до овертайма довели. А "Читтаделла" за последние шесть лет выбивает из Кубка уже третью команду Серии А. Причём "Эмполи" - во второй раз. В 2018-ом году он был новичком...

===========

: Бенедичак 8, Бонни 34, Ман 75

Дерби жертв "Кальяри". В плей-офф за выход в Серию А в предыдущем сезоне "Парма" вела против него со счетом 2:0, но пропустила три мяча и уже не вернулась. А "Бари" в финале плей-офф сыграл вничью в гостях, но вылетел из-за пропущенного дома на 94-ой минуте. Соответственно, обе злы и хотят вернуться в Высший дивизион.

Потому матч сегодня ожидался равный. Даже с преимуществом хозяев, поскольку их поддерживали 12.5 тысяч болельщиков. Для августа в Италии и такой стадии такого турнира впечатляющее число. Но вышло совсем иначе. Вышла лёгкая победа гостей. Которые также владели мячом немного более сорока процентов, но также уверенно переиграли по ударам.

Бенедичак уже в дебюте воспользовался бардаком во время углового. Ближе к концу тайма получилась интересная комбинация в контратаке. А на 75-ой минуте Ман даже замкнул прострел пяткой.

Первый официальный матч "Пармы" после официального ухода Джанлуиджи Буффона из нее и из футбола вообще получился лёгким и радостным.