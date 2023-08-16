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Паредес официально переходит в Рому

Италия
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Паредес официально переходит в Рому

twitter AS Roma

UA-Футбол
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Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес перешел в итальянскую "Рому" за 2.5 млн. евро.

Контракт с действующим чемпионом мира подписан на два сезона.

"Возвращение в Рим — это всегда волнительно, а играть в футболке "Ромы" — тем более. Благодарю болельщиков за прием, который они предоставили мне, и клуб за то, что вернул меня в команду, которая дала старт моей европейской карьере."

"В прошлом году я испытал огромную радость от победы на чемпионате мира, теперь же хочу продолжать побеждать и убежден, что смогу это делать с "Ромой", — сообщил Паредес.

29-летний Паредес играл за Рому с 2014 по 2017 год.

Прошлый сезон он провел в аренде за Ювентус, отыграл 35 поединков во всех турнирах.

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В статье: Рома (Рим) Леандро Паредес
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