Паредес официально переходит в Рому

Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес перешел в итальянскую "Рому" за 2.5 млн. евро.

Контракт с действующим чемпионом мира подписан на два сезона.

"Возвращение в Рим — это всегда волнительно, а играть в футболке "Ромы" — тем более. Благодарю болельщиков за прием, который они предоставили мне, и клуб за то, что вернул меня в команду, которая дала старт моей европейской карьере."

"В прошлом году я испытал огромную радость от победы на чемпионате мира, теперь же хочу продолжать побеждать и убежден, что смогу это делать с "Ромой", — сообщил Паредес.