Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Паредес официально переходит в Рому
Усиление для команды Моуринью
twitter AS Roma
Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес перешел в итальянскую "Рому" за 2.5 млн. евро.
Контракт с действующим чемпионом мира подписан на два сезона.
"Возвращение в Рим — это всегда волнительно, а играть в футболке "Ромы" — тем более. Благодарю болельщиков за прием, который они предоставили мне, и клуб за то, что вернул меня в команду, которая дала старт моей европейской карьере."
"В прошлом году я испытал огромную радость от победы на чемпионате мира, теперь же хочу продолжать побеждать и убежден, что смогу это делать с "Ромой", — сообщил Паредес.
29-летний Паредес играл за Рому с 2014 по 2017 год.
Прошлый сезон он провел в аренде за Ювентус, отыграл 35 поединков во всех турнирах.
Tiago Pinto: “Appena ha saputo del nostro interessamento, Leandro ci ha fatto capire che il suo obiettivo era tornare alla Roma”— AS Roma (@OfficialASRoma) August 16, 2023
???? https://t.co/lTMlofpgOk#ASRoma pic.twitter.com/6k8RCinMHu
Популярное сейчас
- Прощай, Неймар! Ты был оригиналом и изменил футбол, но только в худшую сторону
- Экс-вингер Динамо рассказал, почему не смог заиграть в команде Луческу
- Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян
- Еще один итальянский клуб заинтересовался Малиновским
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО