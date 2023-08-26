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Ювентус не будет продавать своих двух лидеров в текущее трансферное окно

Италия
(1 голосов)

До согласия стороны не пришли

Ювентус не будет продавать своих двух лидеров в текущее трансферное окно

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий “Ювентуса” Душан Влахович и полузащитник Федерико Кьеза остаются в команде. Об этом сообщает Tuttosport.

Старая синьора работала над обменом Влаховича на Лукаку, однако переговоры с “Челси” до серьезных намерений не дошли. Также ПСЖ отказался от покупки серба.

Кьеза также остается в команде, ведь "Ливерпуль" не интересуется итальянцем.

Отметим, что эти два футболиста входят в первую восьмерку самых дорогих трансферов "Ювентуса" в истории. Кьеза расположился на восьмом месте с суммой 42,5 млн евро, а Влахович идет четвертым (81,6 млн).

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В статье: Ювентус (Турин) Федерико Кьеза Душан Влахович
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Источник:
Tuttosport

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