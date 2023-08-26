Ювентус не будет продавать своих двух лидеров в текущее трансферное окно

Нападающий “Ювентуса” Душан Влахович и полузащитник Федерико Кьеза остаются в команде. Об этом сообщает Tuttosport.

Старая синьора работала над обменом Влаховича на Лукаку, однако переговоры с “Челси” до серьезных намерений не дошли. Также ПСЖ отказался от покупки серба.

Кьеза также остается в команде, ведь "Ливерпуль" не интересуется итальянцем.

Отметим, что эти два футболиста входят в первую восьмерку самых дорогих трансферов "Ювентуса" в истории. Кьеза расположился на восьмом месте с суммой 42,5 млн евро, а Влахович идет четвертым (81,6 млн).