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Ювентус не будет продавать своих двух лидеров в текущее трансферное окно
До согласия стороны не пришли
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий “Ювентуса” Душан Влахович и полузащитник Федерико Кьеза остаются в команде. Об этом сообщает Tuttosport.
Старая синьора работала над обменом Влаховича на Лукаку, однако переговоры с “Челси” до серьезных намерений не дошли. Также ПСЖ отказался от покупки серба.
Кьеза также остается в команде, ведь "Ливерпуль" не интересуется итальянцем.
Отметим, что эти два футболиста входят в первую восьмерку самых дорогих трансферов "Ювентуса" в истории. Кьеза расположился на восьмом месте с суммой 42,5 млн евро, а Влахович идет четвертым (81,6 млн).
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