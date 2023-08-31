Лукаку прокомментировал переход в Рому: Впечатлен амбициями владельцев клуба. Я в восторге от приёма

Ромелу Лукаку прокомментировал переход в "Рому". Бельгийский нападающий объяснил почему он выбрал именно римский клуб.

"В восторге от приема, который организовали клуб и болельщики. Он дал мне еще больше мотивации отдать все силы новой команде. Ранее я уже ощутил атмосферу Стадио Олимпико.

Приятно осознавать, что сегодня я часть (проекта). Недавно у меня была возможность пообщаться с владельцами клуба, и я был впечатлен их амбициями.

Теперь мы должны работать, быть скромными и расти от игры к игре. Не могу дождаться момента, когда смогу быть полезен одноклубникам как на поле, так и за его пределами", – сказал форвард.

В прошлом сезоне Ромелу Лукаку провел за "Интер" 37 матчей, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.