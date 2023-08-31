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Лукаку прокомментировал переход в Рому: Впечатлен амбициями владельцев клуба. Я в восторге от приёма
Были ли у него другие варианты?
Getty Images/Global Images Ukraine
Ромелу Лукаку прокомментировал переход в "Рому". Бельгийский нападающий объяснил почему он выбрал именно римский клуб.
"В восторге от приема, который организовали клуб и болельщики. Он дал мне еще больше мотивации отдать все силы новой команде. Ранее я уже ощутил атмосферу Стадио Олимпико.
Приятно осознавать, что сегодня я часть (проекта). Недавно у меня была возможность пообщаться с владельцами клуба, и я был впечатлен их амбициями.
Теперь мы должны работать, быть скромными и расти от игры к игре. Не могу дождаться момента, когда смогу быть полезен одноклубникам как на поле, так и за его пределами", – сказал форвард.
В прошлом сезоне Ромелу Лукаку провел за "Интер" 37 матчей, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач.
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