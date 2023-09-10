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Тонали: Это точно не тот результат, с которым мы планировали вернуться домой
Опорник сборной Италии разочарован игрой с Македонией
Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали прокомментировал ничью в матче против Северной Македонии (1:1):
"Это точно не тот результат, с которым мы планировали вернуться домой. Мы разочарованы, но такой футбол - на международном уровне всегда сложно. Сейчас нам нужно прийти в себя и лучше подготовиться к следующей игре", - сказал Тонали.
Напомним, после трех матчей Италия занимает третье место в группе C, набрав четыре очка. Северная Македония набрала четыре очка в четырех матчах и находится на четвёртом месте.
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