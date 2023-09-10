Тонали: Это точно не тот результат, с которым мы планировали вернуться домой

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали прокомментировал ничью в матче против Северной Македонии (1:1):

"Это точно не тот результат, с которым мы планировали вернуться домой. Мы разочарованы, но такой футбол - на международном уровне всегда сложно. Сейчас нам нужно прийти в себя и лучше подготовиться к следующей игре", - сказал Тонали.