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Тонали: Это точно не тот результат, с которым мы планировали вернуться домой

Италия
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Опорник сборной Италии разочарован игрой с Македонией

Тонали: Это точно не тот результат, с которым мы планировали вернуться домой

Новина українською

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали прокомментировал ничью в матче против Северной Македонии (1:1):

"Это точно не тот результат, с которым мы планировали вернуться домой. Мы разочарованы, но такой футбол - на международном уровне всегда сложно. Сейчас нам нужно прийти в себя и лучше подготовиться к следующей игре", - сказал Тонали.

Напомним, после трех матчей Италия занимает третье место в группе C, набрав четыре очка. Северная Македония набрала четыре очка в четырех матчах и находится на четвёртом месте.

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В статье: Северная Македония Национальная сборная Италии Сандро Тонали
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Источник:
Сайт Ди Марцио

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