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Конте: Стресс для меня является топливом
Работает ради адреналина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский тренер Антонио Конте рассказал, где берет силы для своей работы.
“Стресс для меня является топливом, давление дает мотивацию, потому что когда ты побеждаешь, это еще лучше.
Есть положительный и отрицательный стресс, для меня это энергия и чистый адреналин. После финального свистка, когда мы выиграли, это радость поделиться со всеми. Я очень много работаю, чтобы добиться этих моментов”, - сказал Конте.
Отметим, что итальянский наставник с марта без работы. Тогда он был уволен с должности главного тренера "Тоттенхэма".
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