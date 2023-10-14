Конте: Стресс для меня является топливом

Итальянский тренер Антонио Конте рассказал, где берет силы для своей работы.

“Стресс для меня является топливом, давление дает мотивацию, потому что когда ты побеждаешь, это еще лучше.

Есть положительный и отрицательный стресс, для меня это энергия и чистый адреналин. После финального свистка, когда мы выиграли, это радость поделиться со всеми. Я очень много работаю, чтобы добиться этих моментов”, - сказал Конте.