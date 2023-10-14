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Конте: Стресс для меня является топливом

Италия
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Работает ради адреналина

Конте: Стресс для меня является топливом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский тренер Антонио Конте рассказал, где берет силы для своей работы.

“Стресс для меня является топливом, давление дает мотивацию, потому что когда ты побеждаешь, это еще лучше.

Есть положительный и отрицательный стресс, для меня это энергия и чистый адреналин. После финального свистка, когда мы выиграли, это радость поделиться со всеми. Я очень много работаю, чтобы добиться этих моментов”, - сказал Конте.

Отметим, что итальянский наставник с марта без работы. Тогда он был уволен с должности главного тренера "Тоттенхэма".

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В статье: Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Football Italia

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