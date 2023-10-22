Сразу три клуба заинтересованные в Джорджио Скальвини

Защитник "Аталанты" — Джорджио Скальвини в следующем году может поменять клуб.

Как сообщает Calciomercato, 19-летним итальянцем заинтересовались "Манчестер Сити", "Бавария" и "Ювентус". "Манчестер Сити" и "Бавария" уже связывались лично с игроком, "Ювентус" же только следит за защитником "Аталанты".

В текущем сезоне Джорджио Скальвини сыграл 10 игр и отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до июня 2027 года.