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Сразу три клуба заинтересованные в Джорджио Скальвини
В следующем году Джорджио Скальвини может сменить футбольную прописку
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Аталанты" — Джорджио Скальвини в следующем году может поменять клуб.
Как сообщает Calciomercato, 19-летним итальянцем заинтересовались "Манчестер Сити", "Бавария" и "Ювентус". "Манчестер Сити" и "Бавария" уже связывались лично с игроком, "Ювентус" же только следит за защитником "Аталанты".
В текущем сезоне Джорджио Скальвини сыграл 10 игр и отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до июня 2027 года.
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Источник:Сalciomercato
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