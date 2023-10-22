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Сразу три клуба заинтересованные в Джорджио Скальвини

Италия
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В следующем году Джорджио Скальвини может сменить футбольную прописку

Сразу три клуба заинтересованные в Джорджио Скальвини

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Аталанты" — Джорджио Скальвини в следующем году может поменять клуб.

Как сообщает Calciomercato, 19-летним итальянцем заинтересовались "Манчестер Сити", "Бавария" и "Ювентус". "Манчестер Сити" и "Бавария" уже связывались лично с игроком, "Ювентус" же только следит за защитником "Аталанты".

В текущем сезоне Джорджио Скальвини сыграл 10 игр и отметился одним голом. Контракт игрока с нынешним клубом действует до июня 2027 года.

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В статье: Италия Аталанта (Бергамо)
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Источник:
Сalciomercato

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