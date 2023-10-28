Серия А. Ювентус первый после вырванной на 97-ой минуте победы

Серия А. Десятый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Эллас Верона" 1:0

Гол: Камбиазо 90+7

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Ругани (Йылдыз 87), Веа (Миретти 46), Локателли, МакКенни, Рабио, Костич (Камбиазо 62), Влахович (Милик 81), Кен (Кьеза 62)

"Эллас Верона": Монтипо, Ф. Терраччьяно (Коппола 90+6), Давидович, Маньяни, Фараони (Чачуа 73), Хонгла (Суслов 73), Фолоруншо, Дойг (Лазович 73), Дуда, Бонаццоли (Сердар 84), Джурич

Предупреждения: Ругани 40, Кен 56 - Джурич 38, Фолоруншо 50

Главный арбитр: Эрманно Феличиани

В свои лучшие годы, в том числе в первой каденции Массимилиано Аллегри, "Ювентус" был знаменит прежде всего двумя вещами. Серией матчей без пропущенных и борьбой до конца, умением выцарапать результат на последних секундах. Fino Alla Fine. В последние годы он об этих свойствах подзабыл, потому и не выигрывал Скудетто три года подряд. Но сегодня напомнил об обоих.

После гостевой победы над "Миланом" нельзя было позволить себе терять очки дома с "Вероной", которая в гостях у "Ювентуса" не выигрывала никогда. Впрочем, в предыдущих пяти очных матчах там лишь однажды проиграла с разницей более одного мяча (0:2), однажды не проиграла вообще. То есть боролась. Аллегри призывал уважать ее, играть с полной концентрацией и прежде всего жесткостью.

Насколько "бьянконери" уважали соперника? В итоге нанесли 30 ударов по его воротам. Начали точно штурмом. Удар головой Кена вытащил Монтипо, попытка Мойзе замкнуть прострел с семи метров была чуть-чуть неточной. Кен даже сбросил защитника и попал ударом с 20-ти метров. Но ВАР нашел миллиметровый офсайд при пасе на него.

К середине тайма запал хозяев угас, и гости, набравшие лишь одно очко в пяти предыдущих турах, на фоне притихших болельщиков начали чувствовать себя все свободнее. Они даже владение мячом в тайме почти не проиграли. До перерыва позволили лишь немного неточный удар Влаховича головой. А сами создали удар Бонаццоли слета с отскоком от газона. Щенсны было непросто тащить.

Второй тайм уже был однобоким. "Верона" владела мячом по-прежнему немало, но на своей половине. А "Ювентус" создавал. Кен замкнул головой. Но вновь вмешался ВАР, увидев его фол еще в начале эпизода. Мойзе также головой пробил неточно. Удар Рабио потащил Монтипо. Кьеза закручивал под перекладину - Монтипо. В дальний угол - неточно. Замыкал прострел с шести метров - попал в Фараони!

Когда в добавленное время Йылдыз вышел один-на-один и пробил выше, казалось, что "Верона" устояла. На шестой, официально последней добавленной минуте, игроки "Ювентуса" слишком долго перепасовывались в центре поля, вызывая свист болельщиков. И вдруг пас направо, навес, Милик выигрывает воздух и бьет головой в стойку, Давидович выбивает недалеко, и Камбиазо добивает.

Авторы гола и предголевого удара вышли на замену. Причем с Миликом задержались, не решив, кого снимать с поля. Форварда или игрока обороны. Сняли Влаховича и не прогадали.

Пятый матч "Ювентуса" без пропущенных подряд. Да, и забивает он мало. 1:0, 0:0, 2:0, 1:0, 1:0. На этот раз первого гола пришлось ждать до последних секунд. Но он состоялся и оформил 13 очков из 15-ти возможных. Оформил выход на первое место перед матчами "Интер" - "Рома" и "Наполи" - "Милан". Такие голы, такие победы принесли "Юве" десятки Скудетто.