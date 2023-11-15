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Оливье Жиру отстранен на 2 матча за споры с судьей в матче с Лечче

Италия

Жиру забил 7 голов в этом сезоне Серии А

Оливье Жиру отстранен на 2 матча за споры с судьей в матче с Лечче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Оливье Жиру пропустит два ближайших матча "Милана" в Серии А. Француза удалили в конце игры с "Лечче" (2:2) в 12-м туре за недовольство решением судьи Розарио Абиссо.

Дисквалификация увеличена до двух матчей. Таким образом, форвард пропустит встречи с "Фиорентиной" (25 ноября) и "Фрозиноне" (2 декабря).

Жиру забил 7 голов в текущем чемпионате Италии и лидирует в "Милане" по этому показателю.

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Оливье Жиру Милан
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Источник:
gianlucadimarzio
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