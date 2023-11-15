Оливье Жиру отстранен на 2 матча за споры с судьей в матче с Лечче

Оливье Жиру пропустит два ближайших матча "Милана" в Серии А. Француза удалили в конце игры с "Лечче" (2:2) в 12-м туре за недовольство решением судьи Розарио Абиссо.

Дисквалификация увеличена до двух матчей. Таким образом, форвард пропустит встречи с "Фиорентиной" (25 ноября) и "Фрозиноне" (2 декабря).

Жиру забил 7 голов в текущем чемпионате Италии и лидирует в "Милане" по этому показателю.