Италия
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Оливье Жиру отстранен на 2 матча за споры с судьей в матче с Лечче
Жиру забил 7 голов в этом сезоне Серии А
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Оливье Жиру пропустит два ближайших матча "Милана" в Серии А. Француза удалили в конце игры с "Лечче" (2:2) в 12-м туре за недовольство решением судьи Розарио Абиссо.
Дисквалификация увеличена до двух матчей. Таким образом, форвард пропустит встречи с "Фиорентиной" (25 ноября) и "Фрозиноне" (2 декабря).
Жиру забил 7 голов в текущем чемпионате Италии и лидирует в "Милане" по этому показателю.
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