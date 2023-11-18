Беннасер: Я слишком уважаю Милан, чтобы поступить так как Чалханоглу

Полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер сейчас травмирован, поэтому своей команде помочь не может. В этом сезоне он еще не играл. Последним для него матчем пока стало миланское дерби в Лиге Чемпионов в мае. Тогда россонери уступили 0:2.

Игрок в интервью поразмышлял над тем, почему "Милан" не демонстрирует в последнее время удачных результатов в дерби и ответил на вопрос о переходе Хакана Чалханоглу в заклятого соперника красно-черных - "Интера".

На нас не влияет статистика, которая показывает нам трудности в дерби, мы хорошо готовимся к каждому матчу. Меня не было в прошлом матче с "Интером", но я общался с одноклубниками и тренером перед матчем, и знаю, что они выложились на поле. Возможно, некоторые игроки были более уставшими в определенный момент матча, и, возможно, "Интер" в некоторых аспектах сильнее, он всегда забивает рано. Это аспект, над которым нам нужно поработать, но сейчас этот вопрос исчерпан. Хакан хотел остаться в Милане, я не знаю, что произошло. Возможно, они не договорились. Мы друзья, но на поле дружбы не существует с соперниками, а тем более в дерби. Я уважаю его выбор, но когда я прочитал о том трансфере, я подумал, что он на самом деле этого не сделал. Лично я слишком уважаю Милан, чтобы вести себя таким образом. Интер может предлагать мне все, что угодно, но этого не произойдет. Это не значит, что я останусь здесь на всю свою карьеру, но я точно никогда не уйду в "нерадзурри".

Последнее миланское дерби тоже завершилось в пользу "Интера". В сентябре, в рамках Серии А, они разгромили оппонента 5:1.