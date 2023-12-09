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Новый лидер Серии А. Ювентус - Наполи 1:0. Видео гола и обзор матча

Италия

Туринцы будут на вершине турнирной таблицы минимум до сегодняшнего вечера

Новый лидер Серии А. Ювентус - Наполи 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию представляем видеообзор матча 15 тура чемпионата Италии, в котором "Ювентус" встречался с "Наполи". Действующий чемпион Серии во втором матче подряд не смог отличиться в воротах претендента на титул в текущем сезоне. Однако "Ювентус", в отличие от трех голов "Интера", забил всего один мяч на старте второго тайма. Но его было достаточно для получения трех очков и возглавления турнирной таблицы первенства.

"Ювентус" - "Наполи" 1:0

Гол: Гатти 51

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