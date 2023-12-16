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Наполи рассматривает тренеров Фиорентины и Монцы в случае замены Мадзарри в конце сезона

Италия

Но у Вальтера Мадзарри есть шанс остаться

Наполи рассматривает тренеров Фиорентины и Монцы в случае замены Мадзарри в конце сезона

ANSA

Новина українською

Как сообщает TuttoMercatoWeb, "Наполи" рассматривает двух кандидатов на должность главного тренера на следующий сезон.

Руководство "Наполи" рассматривает Винченцо Итальяно из "Фиорентины" и Раффаэле Палладино из "Монцы". Также возможно продление контракта действующего главного тренера "Наполи" Вальтера Мадзарри если он достигнет поставленной цели до конца сезона.

Напомним, "Наполи" занимают 6 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Вальтер Мадзарри Наполи
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Источник:
TuttoMercatoWeb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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