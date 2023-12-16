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Наполи рассматривает тренеров Фиорентины и Монцы в случае замены Мадзарри в конце сезона
Но у Вальтера Мадзарри есть шанс остаться
ANSA
Как сообщает TuttoMercatoWeb, "Наполи" рассматривает двух кандидатов на должность главного тренера на следующий сезон.
Руководство "Наполи" рассматривает Винченцо Итальяно из "Фиорентины" и Раффаэле Палладино из "Монцы". Также возможно продление контракта действующего главного тренера "Наполи" Вальтера Мадзарри если он достигнет поставленной цели до конца сезона.
Напомним, "Наполи" занимают 6 место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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Источник:TuttoMercatoWeb
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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