Наполи рассматривает тренеров Фиорентины и Монцы в случае замены Мадзарри в конце сезона

Как сообщает TuttoMercatoWeb, "Наполи" рассматривает двух кандидатов на должность главного тренера на следующий сезон.

Руководство "Наполи" рассматривает Винченцо Итальяно из "Фиорентины" и Раффаэле Палладино из "Монцы". Также возможно продление контракта действующего главного тренера "Наполи" Вальтера Мадзарри если он достигнет поставленной цели до конца сезона.

Напомним, "Наполи" занимают 6 место в турнирной таблице чемпионата Италии.