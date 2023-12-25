Запас прочности и его отсутствие. Итоги 17-го тура Серии А

Сассуоло - Дженоа 1:2

Эмполи - Лацио 0:2

Салернитана - Милан 2:2

Монца - Фиорентина 0:1

Фрозиноне - Ювентус 1:2

Болонья - Аталанта 1:0

Торино - Удинезе 1:1

Интер - Лечче 2:0

Эллас Верона - Кальяри 2:0

Рома - Наполи 2:0

"Ювентусу" удалось предотвратить падение и продолжить погоню за "Интером". "Милан" продолжает падать и, возможно, очень скоро сменит тренера. "Наполи" уже сменил тренера, а падать, похоже, дальше некуда. "Болонья" остается на четвертом месте после стратегической победы над конкурентом, но у неё достаточно и других конкурентов. А "Верона" выходит из зоны вылета.

"Интер" и "Ювентус"

"Интер" - единственный из грандов, кто играл в этом туре дома не против другого гранда. Но для него осложнял ситуацию вылет из Кубка в среду, который мог нанести тяжёлый психологический удар команде кубкового короля Симоне Индзаги. И травма лучшего бомбардира Лаутаро Мартинеса. А также соперник, не проигрывавший в пяти предыдущих матчах, а против грандов в сезоне не проигравший четыре.

"Нерадзурри" не блистали. Довольно-таки унылые большие части обоих таймов и лишь ударные концовки, огромное преимущество по владению мячом, но неэффективность. Понадобились дебютный гол за клуб молодого центрального защитника Биссека и шедевральный пас пяткой дублера Лаутаро Арнаутовича. Но ведь это лишний раз доказывает силу скамьи запасных и общий запас прочности лидера лиги.

Индзаги остался очень доволен реакцией команды после 120-ти минут в Кубке и вылета оттуда, хвалил всех. Правильно. После такого удара и после ответа на него победой без пропущенных в проходном матче лиги лучше не критиковать, не искать недостатки, а поддерживать.

В последних девяти матчах лиги на счету "Интера" восемь побед и ничья со всего двумя пропущенными. Разница мячей в последних четырёх - 11:0.

У "Ювентуса" нет такого запаса прочности. Он вымучивает победы. Восемь из последних девяти - с разницей лишь в один мяч. Даже пять из шести последних матчей с пропущенными мячами. Зато 12 матчей подряд без поражений с этими самыми девятью победами и статус единственного конкурента "Интера".

Победа в гостях над "Фрозиноне", который во вторник разорвал "Наполи" в Кубке (4:0), а дома в лиге не проигрывал в семи предыдущих матчах (пять побед) - сильное достижение.

Удалось забить ранний гол. При том, что играли два запасных форварда. Милик запрессинговал вратаря соперников, заставил его ошибиться, Йилдиз обошёл троих на фланге и стал самым молодым легионером, забивавшим за "Ювентус", в истории. В 18 лет и 233 дня. А второй гол забил отправленный в запас Душан Влахович. Такой будильник явно помог сербу. Его второй гол за три месяца.

Как и в Генуе неделю тому, кроме гола, туринцы ничего не создали. Как и тогда, пропустили в начале второго тайма. Но, в отличие от того матча, сумели в ответ ускориться, создать несколько моментов. И забить в концовке. Очень важно было не повторить тот результат и то развитие событий, иначе "Интер" продолжил бы убегать.

40 очков "Ювентуса" после 17-ти туров. В семи последних случаях, когда набирал столько или больше на этой стадии, он брал Скудетто.

"Милан"

У "Милана" нет никакого запаса прочности. Голом на 90-ой минуте он вымучил ничью против последней команды лиги, и никто такому уже не удивился. Стефано Пиоли на грани увольнения. СМИ даже сообщают, что у него остался лишь один шанс - в следующем матче против "Сассуоло". После возвращения из Салерно команда уже успела провести тренировки, но без присутствия кого-либо из директоров.

Пиоли спрашивали перед матчем, начался ли новый сезон для "Милана" после побед над "Ньюкаслом" и "Монцей". Он сказал, что ответ на это даст Салерно. Если так, то ответ ясен - нет. Сам тренер после матча признал, что его команда допускала все те же ошибки. Вновь пропустила со стандартного положения, вновь выключилась после первого забитого, вновь ошибся вратарь. Вновь плохие удары по воротам.

Здесь даже анализировать нечего. Ныне "Милан" - команда с низким уровнем организации, натренированности, мысли и желания играть. Примерно уровнем "Салернитаны". Три победы в девяти последних матчах лиги. Четыре гостевых матча без побед подряд (впервые с 2019-го года), причём в каждом пропущены минимум два мяча, а в целом девять.

Если Филиппо Индзаги говорит, что его подопечные, игроки "Салернитаны", выглядели страшно разочарованными по итогам матча, это многое говорит об игре обеих команд. А игрок "Милана" Рубен Лофтус-Чик заявил, что в раздевалке его команды после матча чувствовалось, будто она проиграла.

"Лацио" и "Фиорентина"

"Орлы" и "фиалки" должны были воспользоваться потенциальными и реальными проблемами других команд в этом туре и сократить отставание от высоких мест. Обеим командам удалось это сделать. Вполне приемлемо, что вышло непросто. Ведь играли в гостях, где первые набрали лишь четыре очка в предыдущих шести матчах лиги, а вторые - пять в пяти.

На этот раз обе победили и даже не пропустили. Причем "Лацио", справился, несмотря на травмы Иммобиле и Луиса Альберто уже в середине второго тайма.

"Лацио" затолкал свой первый гол в контратаке с четвертого удара по воротам, второй - в контратаке с третьего. Между ними его вратарь Проведель выручал. "Эмполи" победил по ударам по воротам со счетом 21:14, победил и по владению мячом. Маурицио Сарри признал, что его команда выдала больше стабильных отрезков, чем ранее, но ещё далека от полной стабильности.

"Фиорентина" забила в самом начале матча с помощью отскока, могла забить сразу ещё, но вскоре прекратила играть. Могла пропустить в начале второго и в том тайме даже перешла на игру с тремя центральными защитниками, что для Винченцо Итальяно чуть ли не кощунство. Сам он после матча заявил, что его команда начинает уставать и потому просто хотела взять три очка.

"Рома" - "Наполи" и "Болонья" - "Аталанта"

"Болонья" играет в быстрый, интенсивный футбол с высоким прессингом, но создаёт мало, бьёт по воротам редко. Еще и устала после 120-ти минут в среду в Кубке Италии. "Аталанта" очень нестабильна и всегда может скатиться в унылую игру. А "Рома" и "Наполи" просто в кризисе. Потому центральные матчи тура вышли вязкими, жёсткими, с борьбой и нервами и с острым недостатком футбола.

Римляне начали забивать на 76-ой минуте, после того, как провели десять в численном большинстве. Забил игрок, вышедший на замену. Второй забили на последних секундах, когда играли 11-ю против девяти. "Болонья" забила свой на 86-ой с навеса углового игрока, вышедшего на замену. Своим первым ударом в створ ворот в матче. До этого же на обоих полях бодались друг с другом, а не искали мяч.

Тьяго Мотта говорил о духе, жажде борьбы, характере своих игроков. Об игре - мало. Логично, поскольку "Аталанта" играла чуть получше его команды и создала больше. Джан Пьеро Гасперини отметил это и сетовал лишь на реализацию и проблемы со стандартными положениями. В Риме же оба тренера заявляли, что их команда контролировала игру и была на пути к победе.

Выходит, сыграли стены. Результаты "Болоньи" в последних девяти домашних матчах во всех турнирах - восемь побед и ничья при всего двух пропущенных. "Аталанта" же в восьми последних в лиге в гостях набрала лишь семь очков. "Рома" дома победила в девятом матче из последних десяти во всех турнирах. А "Наполи" в гостях проиграл третий матч подряд.

Третья победа "Болоньи" в лиге подряд, чего не было с ноября 2022-го года. Пятое поражение "Наполи" во всех турнирах за 26 дней, чего не было с 2009-го года.

Борьба против вылета

После тура перерыва зона вылета вернулась к изменениям. На этот раз "Верона" покинула её после шести туров там. Она также начала забивать лишь после удаления в составе "Кальяри". Но в целом после трех ничьих и несправедливого 0:1 в гостях от "Фиорентины" было заметно, что приближается к первой победе со второго тура.

"Кальяри" же не может постоянно полагаться на выцарапанные победы в добавленное время. На этот раз он пропустил на 90-ой минуте. "Эмполи" не может постоянно говорить, что играет хорошо. После победы в Неаполе он набрал лишь два очка в пяти матчах. "Салернитана" же упустила замечательный шанс.

"Удинезе" и "Сассуоло" постоянно близки к зоне вылета из-за наивных пропущенных. Часто - в концовке. Первый уже открыл счет в Турине на 81-ой минуте, но пропустил на 88-ой. Второй также открыл счет дома против "Дженоа", но пропустил два, в том числе на 87-ой.

Украинский след

После ничьей и шести поражений в гостях "Дженоа" победила на выезде. Еще и после семи результатов, потерянных из-за пропущенных после 82-ой минуты, забила после нее. Пожалуй, заслуженно. Она владела мячом 57 процентов времени, больше создавала. Доминировала не в последнюю очередь благодаря работе Руслана Малиновского. Как всегда - в глубине поля, ближе к своим защитникам.

Украинец был заменен на 90-ой минуте. Выиграл четыре из шести единоборств. Иногда прессинговал вместе с двумя форвардами, иногда приходил в штрафную либо на ее линию, но не получал мяч. В штрафной соперника мяча не касался. Нанес два удара. С отскоком от газона с 18-ти метров вратарь накрыл лишь со второй попытки. Метров с 35-ти получилось очень неточно.

По передачам он был лишь восьмым среди игроков стартового состава команды (41), по касаниям мяча - девятым (47). Это очень мало для центрального полузащитника. Зато 95 процентов точных передач - второй результат на поле среди игроков "старта".

Оценки от прессы - Gazzetta Dello Sport, Corriere Dello Sport и большинство других поставили "5.5" (как у одного-двух игроков команды, Бани часто получал "5"). Также немало "шестерок". Отмечали работу в центре поля, но не видели высокого уровня и каких-то искр. Часто заявляли, что в первом тайме он играл слабее, а во втором проснулся. Обычно у Руслана наоборот.

Tuttosport неожиданно поставил "6.5", увидев качественную игру украинца и дирижирование в центре поля.

На 62-ой минуте на поле матча в Эмполи вышел Виктор Коваленко, вернувшийся после отсутствия из-за плохой физической формы. Как и партнеры по команде, он прессинговал высоко. Там их и поймали, пройдя его еще на половине поля "Лацио" и забив второй мяч.

Далее Виктор продолжал играть высоко, стараться. Помогал на правом фланге. Мяч часто находился у него (24 касания). Пасовал с 88-ю процентами точности. Простреливал в штрафной справа в ее центр, отдавал туда проникающий пас (далее навесили, состоялся удар с острого угла, вратарь отбил на угловой). Пробивал с линии штрафной (заблокировали).

Лучший игрок тура - Антонио Кандрева ("Салернитана"). Гол и ассист против "Милана". На два уровня выше своей команды

Прорыв тура - Кенан Йилдиз ("Ювентус"). Первый "старт" и первый гол

Разочарование тура - "Милан". Уровня "Салернитаны"

Лучший вратарь тура - Иван Проведель ("Лацио"). Семь сейвов. Выручал в Эмполи

Лучший тренер тура - Массимилиано Аллегри ("Ювентус"). Вначале угадал с Миликом и Йилдизом, а затем и с Влаховичем

1 Интер 17 14 2 1 44 2 Ювентус 17 12 4 1 40 3 Милан 17 10 3 4 33 4 Болонья 17 8 7 2 31 5 Фиорентина 17 9 3 5 30 6 Рома 17 8 4 5 28 7 Наполи 17 8 3 6 27 8 Аталанта 17 8 2 7 26 9 Лацио 17 7 3 7 24 10 Торино 17 6 6 5 24 11 Монца 17 5 6 6 21 12 Лечче 17 4 8 5 20 13 Фрозиноне 17 5 4 8 19 14 Дженоа 17 5 4 8 19 15 Сассуоло 17 4 4 9 16 16 Эллас Верона 17 3 5 9 14 17 Удинезе 17 1 11 5 14 18 Кальяри 17 3 4 10 13 19 Эмполи 17 3 3 11 12 20 Салернитана 17 1 6 10 9

Фото - ANSA