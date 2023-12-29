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Серия А. Дженоа - Интер 1:1. Как и с Ювентусом
Руслан Малиновский отыграл 29 минут плюс восемь добавленных
Getty Images / Global Images Ukraine
Серия А. 18-й тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Интер" 1:1
Голы: Драгушин 45+8 - Арнаутович 42
"Дженоа": Х. Мартинес, Бани, Драгушин, Де Винтер (Васкес 46), Сабелли, Бадель, Френдруп, Строотман (Малиновский 61), Мартин (Мессиас 78), Гудмундссон, Экубан (Ретеги 61)
"Интер": Зоммер, Биссек (Павар 90), Ачерби, А. Бастони, Дармиан (Думфриз 79), Чалханоглу, Барелла (Фраттези 78), Мхитарян (Клаассен 90), Аугусто, Тюрам, Арнаутович (Санчес 78)
Предупреждения: Гудмундссон 67, Драгушин 69 - Барелла 77, Мхитарян 86
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