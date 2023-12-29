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Серия А. Дженоа - Интер 1:1. Как и с Ювентусом

Италия

Руслан Малиновский отыграл 29 минут плюс восемь добавленных

Серия А. Дженоа - Интер 1:1. Как и с Ювентусом

Getty Images / Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 18-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Интер" 1:1

Голы: Драгушин 45+8 - Арнаутович 42

"Дженоа": Х. Мартинес, Бани, Драгушин, Де Винтер (Васкес 46), Сабелли, Бадель, Френдруп, Строотман (Малиновский 61), Мартин (Мессиас 78), Гудмундссон, Экубан (Ретеги 61)

"Интер": Зоммер, Биссек (Павар 90), Ачерби, А. Бастони, Дармиан (Думфриз 79), Чалханоглу, Барелла (Фраттези 78), Мхитарян (Клаассен 90), Аугусто, Тюрам, Арнаутович (Санчес 78)

Предупреждения: Гудмундссон 67, Драгушин 69 - Барелла 77, Мхитарян 86

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