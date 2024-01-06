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Симоне Индзаги: Наше поле находится в очень плохом состоянии
Очень много матчей на одном стадионе
Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги подытожил напряженную домашнюю победу над "Вероной" (2:1), прокомментировал эпизод с пенальти на последних минутах в свои ворота и затронул тему качества газона.
Очень важно побеждать в таких матчах. Мне понравилась команда в фазе владения мячом, но нам попался ценный соперник, который провел хорошую игру на "Сан-Сиро".
Мы все видели концовку, был пенальти, и это была игра страданий. Я не хочу отвечать Сольяно, я тоже проигрывал такие матчи. Такое случается. При счете 2:1 на 94-й минуте пенальти был правильным.
Лаутаро я бы снял с игры на последних минутах, если бы это была другая игра. Поле находится в очень плохом состоянии. Я разговаривал с клубом. Играть двумя командами нелегко, поэтому сейчас "Сан-Сиро" испытывает большие нагрузки.
Павар - игрок международного класса, и он хорошо работал в течение 15 дней. Нужно поблагодарить Куадрадо, клуб ввел в состав Бьюкенена. Он молод, но уже участвовал в чемпионате мира, у него хорошие физические данные, и для меня это очень хорошая покупка. Зимние чемпионы? Мы закончили первый круг с 48 очками, но есть еще один клуб, который не отстает. Нам нужно будет как можно лучше подготовиться ко второй части.
"Интер" располагается на первом месте Серии А с 48-ю очками в 19-и матчах. У второго "Ювентуса" 43 очка в 18-и играх.
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