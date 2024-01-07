Сарри: Мы не очень заинтересованы в прохождении в следующий раунд Кубка

10-го января "Лацио" сыграет в четвертьфинале Кубка Италии против "Ромы". Главный тренер "орлов" Маурицио Сарри признался, что от матчей этого турнира он не в восторге.

Мне вообще не нравится формат Кубка Италии, это все знают. Мы даже не очень заинтересованы в прохождении в следующий раунд. Но нас интересует дерби, потому что оно много значит для наших людей.

"Лацио" начало выступления в Кубке этого сезона с 1/8 финала. Тогда им удалось пройти "Дженоа". Счет - 1:0.