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В Италии ведутся переговоры о сокращении количества клубов в Серии А

Италия

Решение может быть принято при условии, если 14 клубов Серии А проголосуют за него

В Италии ведутся переговоры о сокращении количества клубов в Серии А

Фото: mondocalcionews.it / Автор неизвестен

Новина українською

Клубы итальянской Серии А и президент Лиги Лоренцо Казини инициировали неофициальный переговорный процесс относительно потенциального сокращения количества команд, выступающих в чемпионате Италии, с 20 до 18. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, за сокращение количества команд в лиге выступили преимущественно ведущие клубы Серии А. Их представители аргументируют необходимость редуцирования участников турнира тем, что из-за обновленного формата Лиги чемпионов, который начнет действовать со следующего сезона, в ближайшие годы увеличится количество матчей и календарь итальянского чемпионата станет крайне загруженным. Однако некоторые клубы опасаются, что из-за этих мер они могут потерять часть доходов.

Подчеркивается, что это решение может быть принято при условии, если 14 клубов Серии А проголосуют за него.

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Источник:
gazzetta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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