Официально: Дженоа осуществила аренду хавбека Тоттенхэма

Полузащитник "Тоттенхэма" Джед Спенс перешел на правах аренды в "Дженоа".

Контракт действует до конца этого сезона и имеет опцию выкупа игрока за 10 миллионов евро.

Неделю назад Джнд Спенс вернулся из аренды с "Лидс Юнайтед", который расторг договор.

Djed Spence has joined Serie A side Genoa on loan for the remainder of the 2023/24 season.



Good luck, Djed! ????