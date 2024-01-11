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Официально: Дженоа осуществила аренду хавбека Тоттенхэма

Италия

Договор действует до конца этого сезона

Официально: Дженоа осуществила аренду хавбека Тоттенхэма

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Полузащитник "Тоттенхэма" Джед Спенс перешел на правах аренды в "Дженоа".

Контракт действует до конца этого сезона и имеет опцию выкупа игрока за 10 миллионов евро.

Неделю назад Джнд Спенс вернулся из аренды с "Лидс Юнайтед", который расторг договор.

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Источник:
Genoa
Опубликовал: Екатерина Власова
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