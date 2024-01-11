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Официально: Дженоа осуществила аренду хавбека Тоттенхэма
Договор действует до конца этого сезона
Полузащитник "Тоттенхэма" Джед Спенс перешел на правах аренды в "Дженоа".
Контракт действует до конца этого сезона и имеет опцию выкупа игрока за 10 миллионов евро.
Неделю назад Джнд Спенс вернулся из аренды с "Лидс Юнайтед", который расторг договор.
Djed Spence has joined Serie A side Genoa on loan for the remainder of the 2023/24 season.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 11, 2024
Good luck, Djed! ????
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Источник:Genoa
Опубликовал: Екатерина Власова
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